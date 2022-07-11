معرض لـ«فيرجيل أبلوه» بعد وفاته

نيويورك (د ب أ)

افتتح متحف بروكلين في نيويورك معرض «فيرجيل أبلوه: صور بلاغية» لأعمال مصمم الأزياء الراحل فيرجيل أبلوه، ويلقي المعرض الضوء على المسيرة المتنوعة لرمز صناعة الأزياء الراحل اشتملت على عشرات الآلاف من أعماله، ومجموعة مختارة من الملابس والتراكيب والأثاث والموسيقى ومقاطع الفيديو، وكان العمل قائم على المعرض الذي سوف يستمر حتى 29 يناير 2023، منذ نحو ثلاث سنوات، وساعد أبلوه نفسه في إعداد المعرض قبل وفاته في نوفمبر الماضي، وقالت مديرة المتحف آن باسترناك إن الهدف من المعرض هو الاحتفاء بـ«موهبة أبلوه المتفجرة».