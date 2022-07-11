حفلات غنائية في «عيد الأضحى» تسعد جمهور عواصم عربية

علي عبد الرحمن (القاهرة)

استعد الكثير من الفنانين المصريين والعرب للاحتفال بعيد الأضحى بإحياء حفلات غنائية في عددٍ من العواصم العربية، ومشاركة الجمهور مظاهر الفرح والسعادة، وتستعرض «الاتحاد» خلال تقريرها التالي أبرز الحفلات الغنائية.

وبعد إعلان استقالته من منصب نقيب المهن الموسيقية، أعلن هاني شاكر عن احتفاله بعيد الأضحى مع جمهوره في العاصمة اللبنانية بيروت يوم 17 يوليو الجاري، على مسرح «لاسال فينيو»، بصحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو بسام بدور.

يحيي عمرو دياب حفلاً غنائياً بمدينة العلمين الجديدة (غرب القاهرة) في 12 يوليو، وصاحب الإعلان عن موعد الحفل جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ما تردد حول قيمة تذاكر الحفل التي تصل لأكثر من 53 ألف دولار أميركي للطاولة الواحدة، فضلاً عن القواعد التي تحدد ارتداء اللون الأبيض لجميع الحضور، وتمنع الدخول لمن هم أقل من 21 عاماً.

وتحيي أنغام حفلاً في دار الأوبرا المصرية في 18 يوليو بقيادة المايسترو هاني فرحات، وتم طرح 4 فئات لحجز المقاعد، الأولى بقيمة 95 دولاراً أميركياً، والثانية 75 دولاراً والثالثة بـ32 دولاراً، والرابعة 16 دولاراً، بالإضافة إلى وضع قواعد خاصة للحضور منها عدم التصوير بالهواتف النقالة، وارتداء الملابس الرسمية.

فيما يعود محمد منير مرة أخرى لإحياء الحفلات الغنائية بعد غياب 10 أعوام، ويلتقي جمهوره بمحافظة الإسكندرية يوم 15 يوليو، وتراوحت أسعار تذاكر الحفل ما بين 25 دولاراً أميركياً للفئة الأولى، و10 دولارات للفئة الثانية.

وتحيي الفنانة بلقيس فتحي حفلاً رابع أيام عيد الأضحى في أحد الفنادق بالقاهرة، وتقدم باقة متنوعة من أغانيها، كما تحتفل مع جمهورها بإطلاق أحدث أغانيها «ونتدلع»، وهي ثاني أغنية لها باللهجة المصرية.

أما كاظم الساهر، فأحيا 3 حفلات خلال أيام العيد، حيث يحتفل مع الجالية العربية المقيمة بتركيا بحفلين متتاليين يومي 11-12 يوليو، ويلتقي جمهوره بالعاصمة اللبنانية بيروت يوم 15 يوليو على مسرح مجمع «البيال»، كما يحيي محمد رمضان أيضاً حفلاً مع الجالية العربية بتركيا يوم 13 يوليو.

وأحيا الفنان وائل جسار حفلين في بيروت، الأول منفرداً يوم 10 يوليو، والثاني يحييه 12 يوليو، بمشاركة يارا وزياد برجي، على مسرح كازينو لبنان.

أما حمادة هلال، فيلتقي جمهوره في محافظة المينا بصعيد مصر، يوم 15 يوليو، وعبر من خلال منشور له على «إنستغرام»، عن سعادته بلقاء الجمهور الصعيدي ووعدهم بالعديد من المفاجآت خلال الحفل.

حفلات ساقية الصاوي

في إطار حرصها على تقديم محتوى فني متنوع وبقيمة مالية معتدلة تتراوح ما بين 5 و10 دولارات، تنظم ساقية الصاوي خلال عيد الأضحى 4 حفلات غنائية على مسارحها، حيث تحيي سيمون حفلاً يوم 14 يوليو، وتقدم فرقة الحضرة حفلاً للإنشاد الصوفي يوم 16 يوليو، أما المنشد الديني علي الهلباوي فيقدم حفلة يوم 22 يوليو، وتختتم ساقية الصاوي برنامجها الفني بحفل غنائي يوم 30 يوليو، تحييه فرقة المولوية المصرية، وعامر التوني.