5 نصائح لحل الخلافات بين أبنائك

ترجمة: عزة يوسف

التنافس بين الأشقاء أمر شائع، ويجد الوالدان أنفسهما في مواقف صعبة ويحاولان دائما إيقاف الشجار أو حل خلاف أو الحفاظ على السلام بين أطفالهما. قدمت جريدة «Times of India» بعض النصائح التي تساعد الآباء والأمهات على حل هذه الخلافات، ومنها:

- القواعد:

شجار الأشقاء أمر لا مفر منه، فيجب على الآباء وضع قواعد واضحة في وقت مبكر من حياة أطفالهم، حيث إنه يجب أن يدرك الأبناء ما يفترض وما لا يفترض بهم فعله، حتى يحذروا من الطريقة التي يتصرفون بها.

- المساواة:

إذا كان لديك طفلان أو أكثر فعليك أن تنتبه إلى عدم تفضيل أحدهم على الآخر أو معاملة أحدهم بشكل مختلف، واهتم دائما باحتياجات كل طفل وضرورياته بشكل متساوٍ.

- التدخل:

من الأفضل أحيانًا السماح للأطفال بحل مشاكلهم واختلافاتهم بأنفسهم، ولا تتدخل إلا إذا خرجت الأمور عن السيطرة، وكان أطفالك غير قادرين على الوصول إلى نتيجة، وفي تلك الحالة، قدم لهم حلاً فعالاً عادلاً.

- الإرشاد:

عليك أن تكون موجوداً على الدوام لإرشاد أطفالك للتصرفات السليمة، إذا لم يتمكنوا من الوصول إلى نتيجة، قدم العون لهم وساعدهم في حل المشكلة، وبينما يعتبر التواصل بين أبنائك الصغار هو المفتاح، إلا أنهم لا يعرفون كيفية القيام بذلك بكفاءة، لذلك عليك التدخل لإرشادهم وتعليمهم.

- القدوة:

من المهم أن يخلق الآباء والأمهات بيئة سلمية وخالية من النزاعات، عن طريق تجنب الشجار في المنزل، حيث يلتقط الأطفال الصفات السلبية من والديهم الذين يجب أن يمثلوا نموذجاً إيجابياً لهم.