علي يوسف السعد يكتب: سافر معي إلى صقلية

رأيت اسم «صقلية» ضمن رحلات طيران ويز إير - الطيران الاقتصادي الجديد من أبوظبي- فقلت محدثاً نفسي: لماذا لا أذهب وأرى ما فيها؟! رحلة مباشرة وفرصة لرؤية وجهة جديدة، فكانت المغامرة السريعة، سافر معي إلى صقلية بصحبة الإخوة الأصحاب.

لمن لم يسمع عن صقلية، فهي جزيرة من أكبر جزر البحر الأبيض المتوسط، ومن الناحية السياسية، تعتبر والجزر الصغيرة المحيطة بها منطقة حكم ذاتي في إيطاليا. هي تشتهر بتضاريسها البركانية الوعرة، وتزار بسبب جوها المعتدل وتاريخها ومطبخها الصقلي، كما أن فيها عدداً من مواقع التراث العالمي لـ«اليونسكو»، مثل المناطق الأثرية في أغريجنتو، وفيلا رومانا ديل كاسالي، والجزر الإيولية، وسيراكوز، ومقبرة بانتاليكا الصخرية.

طوال تاريخها تأثرت صقلية بمجموعة متنوعة من الثقافات، مثل اليونانية والرومانية والبيزنطية، والنورمان، والمسلمين والإسبانية، ونتيجة لهذه التأثيرات، تتمتع صقلية بثقافة متنوعة، فضلاً عن الهندسة المعمارية والمطبخ المتنوع.. يسمي شعبها نفسه «الصقليين» وهم شعب طباعهم قريبة من العرب ويتحدثون الإيطالية ولغة أخرى: الصقلية وهي لغة متميزة، وقد اعترفت بها «اليونسكو»، تعود أصولها لمجموعة واسعة من اللغات الأخرى: اللاتينية واليونانية والإسبانية والفرنسية والكاتالونية والبروفنسالية والعربية.

يفصل الجزيرة عن البر الرئيسي لإيطاليا مضيق ميسينا ومعظم تضاريسها جبلية ووعرة، وهناك جبال على طول الساحل الشمالي لصقلية، وأعلى نقطة في الجزيرة، جبل إتنا، يبلغ ارتفاعه 10890 قدماً (3320 متراً)، وبسبب حممه المتدفقة قديماً أصبحت الأراضي حوله أكثر خصوبة.

يعتبر مناخ صقلية متوسطياً.. شتاء معتدل ورطب، وصيف حار وجاف، وعن نفسي أعجبتني الجزيرة، أكلها الصقلي وخاصة المأكولات البحرية خرافية، وتعتمد هذه الجزيرة على زراعة الزيتون الذي عدنا محملين به بكميات مهولة، وأسعارها أرخص من بقية مدن أوروبا، الفواكه طازجة، ولاحظت كثرة الجالية البنغالية والهندية هناك.

زرت خلال رحلتي القصيرة مدينة اسمها (Taormina)، أعجبتني جداً وأراها مناسبة للابتعاد وقضاء وقت بين مناظر خلابة، وسوق ممتع، وطعام لذيذ.

هل تعلم أن عالم الرياضيات الشهير أرخميدس، كان من صقلية، وهو صاحب نظرية أرخميدس؟، وهل تعلم أن المافيا، أو كوسا نوسترا، قد بدأت في جزيرة صقلية، كمجموعة رجال يحمون الصقليين ويستردون بضائعهم وماشيتهم المسروقة.. تطورت بعدها إلى ابتزاز وإجرام حيث أُجبر السكان المحليون على دفع تكاليف الحماية، وإذا فشلوا تتم ملاحقتهم.

هذه واحدة من المعلومات الغريبة عن صقلية: غالباً ما تشمل وجبات الإفطار الآيس كريم! أو البريوش على الإفطار، وهو في الأساس شطيرة آيس كريم، كما تختلف البيتزا في صقلية والمعروفة أيضاً باسم (sfincione) عن البيتزا التي ستجدها في أجزاء أخرى من البلاد.

كانت رحلة سريعة، وعن نفسي لم أندم عليها، فصقلية جزيرة تستحق العناء والسفر لثراء تاريخها وجمال طبيعتها، فهل ستذهب يوما ما لصقلية؟