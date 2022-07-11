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تعرّف على قصة «العلاقة».. للفنان علي الغالي؟
علي الغالي
11 يوليو 2022 18:31

أبوظبي (الاتحاد)

طرح الفنان علي الغالي أحدث أعماله الغنائية المصورة بطريقة الفيديو كليب بعنوان «العلاقة»، من كلمات مهند العزاوي وألحان علي جاسم، وحملت كلمات الأغنية الكثير من الصور الشعرية التي تصف علاقة العاشقين والهجر بأجمل العبارات، قدمها الغالي بإحساس كبير وهي من الأغنيات الكلاسيكية، بتوقيع المخرج علي الطائي.
الغالي يُعد من أبرز الأصوات العراقية، وقد استطاع أن يلفت أنظار المستمعين داخل العراق والوطن العربي، لما يقدمه من أعمال تناسب كافة الأذواق ليحفر اسمه في ذاكرة الجمهور العربي من خلال أغنية «غلطة بيها درس»، والتي حققت انتشاراً واسعاً سبقها بأغنية «المدلل» وجميعها باللهجة العراقية.
وأكد علي الغالي أنه بدأ مبكراً بالتحضير لمجموعة كبيرة من الأعمال الغنائية التي سيتم إطلاقها تباعاً خلال عام 2022، متعاوناً مع أهم الشعراء والملحنين، بالإضافة إلى ديو سيجمعه بفنان سوف يبصر النور قريباً.
أغنية «العلاقة» للفنان علي الغالي تم طرحها على القناة الرسمية «اليوتيوب»، وأيضاً على كافة مواقع التواصل الاجتماعي، والتطبيقات الغنائية، وعلى كافة الإذاعات الخليجية والعربية.

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