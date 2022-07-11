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ثور: "لاف آند ثاندر" يتصدر إيرادات السينما في أميركا
ثور: "لاف آند ثاندر" يتصدر إيرادات السينما في أميركا
11 يوليو 2022 10:38

 تصدر فيلم المغامرة والحركة الجديد (ثور: لاف آند ثاندر) "ثور: الحب والرعد" إيرادات السينما في أميركا الشمالية في عطلة نهاية الأسبوع مسجلاً 143 مليون دولار.

الفيلم بطولة كريس هيمسورث وناتالي بورتمان وكريستيان بيل ومن إخراج تايكا وايتيتي.

وتراجع فيلم الرسوم المتحركة (مينيونز: ذا رايز أوف جرو) "مينيونز: صعود جرو" إلى المركز الثاني من المركز الأول الذي احتله الأسبوع الماضي مسجلا 45 مليوناً و550 ألف دولار.

وحل فيلم الإثارة والدراما (توب جان: مافريك) وهو من بطولة توم كروز وجينيفر كونلي ومايلز تيلر ومن إخراج جوزيف كوزينسكي في المركز الثالث متراجعا من المركز الثاني الذي احتله الأسبوع الماضي مسجلا 15 مليوناً و500 ألف دولار.

وتراجع فيلم (إلفيس) من المركز الثالث الذي احتله الأسبوع الماضي إلى المركز الرابع مسجلا إيرادات قيمتها 11 مليون دولار.

والفيلم الذي يدور حول ملك موسيقى الروك اند رول من بطولة أوستن بتلر وتوم هانكس وأوليفيا ديجونج وإخراج باز لوهرمان.

كما تراجع فيلم الإثارة (جوراسيك وورلد: دومينيون) "عالم الديناصورات: الهيمنة" من المركز الرابع إلى المركز

الخامس بإيرادات بلغت ثمانية ملايين و400 ألف دولار. والفيلم بطولة سام نيل ولورا ديرن وإخراج كولين تريفورو.

المصدر: آ ف ب
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