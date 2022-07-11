الثلاثاء 12 يوليو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا
ميزة جديدة من تويتر.. "التغريدة المشتركة" تحت الاختبار
تويتر تجرب ميزة اشتراك حسابين في كتابة تغريدة واحدة
11 يوليو 2022 10:20

بدأت منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" اختبار خاصية جديدة باسم "كو تويتس" (التغريدات المشتركة) تتيح للمستخدمين الاشتراك في كتابة تغريدة واحدة.

وذكر موقع "تك كرانش" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، أن المنصة تتيح حالياً لعدد محدود من المستخدمين في الولايات المتحدة وكندا وكوريا الجنوبية الوصول إلى هذه الخاصية.

وقالت "تويتر" إنها ستختبر الخاصية الجديدة لفترة محدودة حتى تعرف كيف سيستخدمها الناس.


وقال متحدث باسم المنصة: "نواصل استكشاف طرق جديدة تسمح للناس بالتعاون في كتابة التغريدات.. نختبر خاصية (كو تويتس) لفترة محدودة حتى نعرف كيف سيستخدم الناس والعلامات التجارية هذه الخاصية، لكي تنمو وتصل إلى جمهور جديد، ولتعزيز تعاونها مع حسابات أخرى".

أشارت "تويتر" إلى أن المستخدم يستطيع دعوة حساب آخر يشاركه في ملكية تغريدته. وإذا قبلت الحسابات الأخرى الدعوى، فستظهر نافذة "كو تويتس" وتظهر لدى كل المشاركين في كتابة التغريدة. وإذا اختار المستخدم شخصاً ما لكي يتشارك ملكية تغريدة معه، فإن هذا الشخص سيتلقى طلب المشاركة والذي يمكنه قبوله أو رفضه.

ويمكن للمستخدم إرسال دعوة المشاركة في التغريدة إلى المستخدمين والمتابعين الذين لديهم حسابات عامة مفتوحة على المنصة.

المصدر: وكالات
مواقع التواصل الاجتماعي
تويتر
التغريدة
آخر الأخبار
الكشف عن هاتف جديد من عائلة «سامسونج» بمميزات مذهلة
دنيا
الكشف عن هاتف جديد من عائلة «سامسونج» بمميزات مذهلة
اليوم 14:05
ليفاندوفسكي إلى مستشفى ميونيخ
الرياضي
ليفاندوفسكي إلى مستشفى ميونيخ
اليوم 14:00
حمدان بن محمد
الإمارات
حمدان بن محمد يعتمد منفعة مالية جديدة لأصحاب الهمم في دبي بقيمة 44 مليون درهم
اليوم 13:56
بعد 39 عاماً.. مو فرح يصدم العالم بهويته الحقيقية
الرياضي
بعد 39 عاماً.. مو فرح يصدم العالم بهويته الحقيقية
اليوم 13:55
وفاة مؤلف موسيقى سلسلة أفلام جيمس بوند الشهيرة
دنيا
وفاة مؤلف موسيقى أفلام جيمس بوند الشهيرة
اليوم 13:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©