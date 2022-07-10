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«تويتر» تستعين بفريق قانوني لمقاضاة ماسك
«تويتر» تستعين بفريق قانوني لمقاضاة ماسك
10 يوليو 2022 23:50

استعانت شركة «تويتر» بشركة محاماة كبرى في الوقت الذي تسعى فيه لمقاضاة إيلون ماسك لتحركه للتراجع عن صفقة استحواذه على الشركة التي بلغت قيمتها 44 مليار دولار، وفقاً لما نقلته وكالة «بلومبرج» للأنباء اليوم نقلاً عن مصادر مطلعة على الأمر.
وتهدف شركة التواصل الاجتماعي إلى رفع دعوى قضائية في وقت مبكر من هذا الأسبوع، وفقاً للمصادر التي رفضت الإفصاح عن هويتها بسبب خصوصية الأمر.
ومن خلال الاستعانة بشركة «ووتشويل وليبتون وروزن وكاتز إل إل بي»، يمكنها الوصول إلى محامين بارزين، بما في ذلك بيل سافيت وليو ستراين.

المصدر: وكالات
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تويتر
موقع التواصل الاجتماعي" تويتر"
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