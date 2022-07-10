«سنع العيد».. مشاهد لا تُنسى

خولة علي (دبي)

العيد شعائر وطقوس، ننهل منه مفهوم التراحم والتسامح والود، وتهفو القلوب سعادة وفرحاً مع تكبيرات المآذن، لتكشف عن عمق البهجة التي تحوط الكبار والصغار، في مشهد شعبي متأصل في قيمهم وثقافتهم. دروس في السنع يتعلمها الطفل ليكون أكثر فهماً وتعلّقاً وممارسة لطقوسه. ليعي جيداً أن مفهوم العيد ليس الثوب الجديد بقدر ما هو المشاركة والتواصل مع الأهل وفهم مقاصد العيد ومنهجه. فكيف يمكن تعزيز قيَم العيد في الطفل وربطه بها؟

تسترجع الدكتورة منيرة الرحماني مستشارة في التفكير الإبداعي ذكرياتها في العيد قائلة: للعيد ذكريات محفورة في وجداننا، كنا نستقبله بالملابس الجديدة وتكبيراته التي تملأ المكان، ونتوق إلى وصول الحجاج القادمين من بيت الله محمَّلين بالهدايا البسيطة والتي كانت لها قيمة كبيرة في أنفسنا.

أما أطفال اليوم، فمن المهم تنشئتهم على أهمية العيد، وبأنه ليس فقط لبس كل ما هو جديد، بل صلة للرحم واحترام الكبير وطلب رضاه. وهو تجديد للنفس وللعلاقات وتقوية الأواصر. وبتنا بين أحداث العالم المتسارعة وتلاحم المجتمع مع الثقافات الأخرى نشهد تحدياً كبيراً في زرع قيمه لدى الجيل الجديد.

في الذاكرة

ومن المهم جداً أن نقوم دائماً بإشراكهم في طقوس العيد وشرح كلمات التهاني التي نتبادلها وكيفية الرد عليها. ومن المهم أن نُظهر لهم الاختلاف بين عيد الفطر وعيد الأضحى وبين أعياد الثقافات الأخرى.

وتؤكد الرحماني أنه من الجميل تعويد الأطفال على الأهازيج الخاصة بالعيد وترديدها، فمنها القديم التراثي ومنها الجديد المتطور. وكلها روابط تبقى في ذاكرة الأطفال وتدوم معهم طوال العمر.

دور الآباء

ويلفت خالد الكعبي اختصاصي اجتماعي، إلى أنه في ظل ما نشهده حالياً من انفتاح، لابد من الحرص على أن يتمسك الطفل بشعائر العيد وعادات المجتمع المحلي، مع احترام الثقافات الأخرى وعاداتها.

وذكر أن الآباء مسؤولون عن توجيه أطفالهم وغرس طقوس العيد وشعائره فيهم، كتذكيرهم بالاغتسال صباحاً واصطحابهم إلى صلاة العيد، وإسعادهم بالعيدية وتجمّع الأسرة على مائدة عامرة بالفرح، والتأكيد على صلة الأرحام والتواصل مع الأهل والأصدقاء، وفن استقبال الضيوف وتبادل التهاني.

احتفاء شعبي

توضح موزة عبدالله، باحثة في التراث، أن الأطفال وبالرغم من أنهم لا يعون معنى العيد، فهو ينعكس عليهم بصورة أو بأخرى ليعيشوا لحظاته بكل لهفة ومحبة من خلال سماع أحاديث أهاليهم عن العيد، وما يرونه من تجهيزات تعيشها بيوت الفريج وتتشارك بهجتها.

وهم أيضاً يتعرفون على طقوسه التي تمارس أمامهم، ما يجعلهم ينظرون إلى العيد على أنه احتفاء شعبي يجسد معاني التلاحم والترابط بين الأسر، فيكبرون وتكبر معهم القيَم ليتمكنوا من غرسها في أبنائهم وأحفادهم من خلال التوجيه والمشاركة والتفاعل.

سنع العيد

يقول راشد بن هاشم، باحث تراثي: نحن نعيش أجواء عيد الأضحى المبارك، الذي نطلق عليه العيد «العود» أي العيد الكبير أو عيد الحج، نظراً لارتباطه بموسم الحج. نستقبل العيد بالتهليلات والتكبيرات، حيث يحرص الأهل على اصطحاب أبنائهم إلى صلاة العيد بغية تعويدهم وتعليمهم على مظاهره وشعائره، وأنه بمجرد أن تنتهي الصلاة يتبادل الأفراد التهاني، وينطلقون إلى بيوتهم استعداداً لاستقبال الزوار من الأهل والجيران أو الذهاب إليهم لمعايدتهم.

ويضيف: هذه المظاهر والممارسات يمكن أن نطلق عليها «سنع العيد»، ما يجعل الأبناء على دراية بأهمية التمسك بها والسير على نهجها. فالطفل عادة ما يقلِّد الأكبر منه، ويجد القدوة في والديه الذين تتوقف عليهم مهمة التوجيه وتعليم القيم والعادات وسنع التواصل واستقبال الضيوف. وهكذا تُعتبر مجالس العيد حاضنة يتعلم منها الطفل الكثير من القيم واحترام وتقدير الكبار وفنون الترحيب والاستقبال. ويذكر أن الطفل من خلال مشاركته وتفاعله مع الأقارب، ينال العيدية وهي موروث اجتماعي مستمر لكونه يحمل معاني الود والترابط، ويحقق أيضاً قدراً من التكافل الاجتماعي، قائلاً: ما زلنا نذكر حلاوة هذه الطقوس منذ الصغر، ونقرأها الآن بفخر على وجوه أحفادنا.