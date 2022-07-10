الحلوى العمانية.. «نجمة» الضيافة

هناء الحمادي (أبوظبي)

تحظى الحلوى العمانية بشهرة واسعة وتُعتبر رمزاً للكرم والأصالة، وهي رفيقة العائلات في الأفراح والأتراح فلا يخلو أي بيت منها، خصوصاً أوقات الاحتفالات والمناسبات الدينية. وهي زينة المائدة، وتتميز بجودة عالية ومذاق طيب، ما يجعلها تحظى بقبول تام من محبي الحلويات لتروج لنفسها من دون إعلان.

زينة الموائد

يقول عبد الرحمن الهاشمي: لا تكتمل فرحتنا إلا بالحلوى العمانية، التي تقدَّم ساخنة وفي أطباق جميلة تزين المائدة، ويحلو تذوقها مع شرب القهوة العربية الممزوجة بالهيل والزعفران. ومع فرحة العيد نشتري عدة أطباق منها لتقديمها للأهل والأصدقاء والمهنئين، وللصغار نقدم حلوى «ميني» لأنها أكثر سهولة في تناولها.

ولا تستغني هيفاء جاسم عن الحلوى العمانية في عيد الأضحى المبارك. وتقول: لا تكتمل فرحتنا إلا حين نرى المائدة فيها كل مالذ وطاب من الأطباق والحلويات، ولا سيما الحلوى العمانية بالزعفران والحلوى السلطانية. وتضيف: الحلوى العمانية في الخليج تنافس أطباق الحلويات الشرقية في مناسبات الأعياد، وهي جزء مهم من أعراف الضيافة العربية.

محال الحلوى

يقول صاحب محل بيع الحلوى العمانية، عبدالله البلوشي: إن الإقبال على الحلوى العمانية بشتى أصنافها يكثر في المناسبات والأعياد تحديداً، إذ تعتبر دلالة قوية على الضيافة الخليجية التي تظهر ملامحها بشكل جلي فيها. ويكثر الإقبال على محالها المتخصصة، لتقديمها دائماً ضمن فوالة العيد، وتقدَّم مع من الحلويات التقليدية والحديثة.

ويشير إلى أن صناعة الحلوى العمانية شهدت تغيرات كثيرة، منها طريقة الإعداد، إذ تطور طهوها من استخدام الحطب إلى وقود الغاز، مع إضفاء مجموعة جديدة من النكهات عليها، ما أدى إلى زيادة أنواعها. وتشكل العروض والطلبات على الحلويات والوجبات السريعة، وتحديداً «الميني»، منافسة شديدة عبر التجهيز وطرق التقديم والأسعار المناسبة. وتشهد محال الحلوى العمانية إقبالاً كبيراً أيام العيد، على حجز الطلبات واختيار التصاميم.

مكونات

تدخل في صناعة الحلوى العمانية الكثير من المواد الطبيعية منها: النشا، السكر البني، العسل، السمن، ماء الورد المحلي المنتج في الجبل الأخضر بسلطنة عمان، والمكسرات التي كلما كثرت في الحلوى ازدادت جودتها، والزعفران والماء والهيل ومنتجات أخرى حسب الطلب كالتين والدبس.

3 أشهر

تمتلك الحلوى العمانية خصائص العسل، حيث يمكن للزبون أن يحتفظ بالحلوى لمدة تزيد على 3 أشهر من دون الحاجة لمواد حافظة، صيفاً وشتاءً، لأن مكوناتها تساعد على الاحتفاظ بها لمدة طويلة.