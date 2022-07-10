شيخة الجابري تكتب: العيد عوّاد

في كل عيد دأبت الجدات والأمهات «لوليّات» على إطلاق التحذيرات من عدم نسيان أحد الطقوس الخاصة بالعيد قبل حلوله بأيام قليلات، والاستعداد لاستقباله بكل حفاوة وتقدير من حيث التجهيزات المنزلية، أو الاستعدادات الشخصية. وحرصت تلك النساء الغاليات على أن يكون العيد لائقاً بنا، ونحن به لائقون، وعلى مستوى رفيع من الأناقة والبهاء. وللعيد طقوس وعادات وتقاليد إذا تم تجاهل أي منها في العيد الصغير مثلاً وهو عيد الفطر، فإنها وكما يعتقدون لن تحدث أيضاً في العيد العود وهو عيد الأضحى، ولا سيما مظاهر الفرح والإيجابية.

ومن عادات العيد المعروفة أن تتزين الفتيات الصغيرات، والشابات والنساء الكبيرات كذلك بالحناء قبل حلول العيد بأيام حيث يتجمعن في بيت إحداهن، وتُحضَّر الحناء، وتُستدعى المحنيات لتحنية الفتيات «الطّرق أو الدور» الأول ثم تعود في الليلة التالية حنى تعيد على الحناء وهو «الطّرق أو الدور الثاني» الذي يثبِّت اللون الخَمري الجميل، لتزهو به أيادي الصغيرات.

ولأن العيد عوّاد فإن بعض الرجال كذلك يخضِّبون «قاعة أقدامهم» بالحناء لما فيها من فوائد طبية عديدة، ومن يتجاهل هذه الاحتفالية فلن يشهدها في السنة التالية أو العيد التالي، لأن العيد عوّاد بالفرح والسعادة، ومن لا يحرص على تلك الطقوس سيُحرم منها في العيد الذي يليه، كما يعتقدون.

هي طقوس ومعتقدات تمارسها الأسر وأفراد المجتمع، وعليها يتعايشون في أمان ومحبة، ومشاركة إنسانية عالية تحفظ تماسك المجتمع وتعاضده، لذلك فهم يعيشون الفرحة بكافة تفاصيلها، ومن المعروف عن عيد الأضحى أنه عيد الشواء أو التنّور وله أيضاً طقوس خاصة يحرصون على اتباعها، وينفذون أدق تفاصيلها ولأن العيد عوّاد فهم لا يتجاهلون شيئاً من تلك التفاصيل الضاربة في الإتقان والدقة، والجماليات المصاحبة لها.

ومن الممارسات الاجتماعية في الأعياد قديماً تجمع النساء في البيت العود الذي يعود لكبير المنطقة أو أحد التجار، حيث يقمن بإعداد الملابس للرجال والفتيات ويتشاركن في صناعة «التلّي والبوادل» لثياب البنات، وتفصيل الملابس الخاصة بالرجال، كما يقمن بدق الملح، وتجهيز حب الهريس، بالإضافة إلى البهارات الخاصة بالعيد العود والتنّور.

تلك بعض من ملامح العيد التي لا تزال بعض الأسر محافظة عليها، وحريصة على تكريسها في ذهنية أجيال اليوم لعلهم يعبرون بها إلى المستقبل ويحملونها معهم كأجمل إرثٍ من الأجداد، أو يتجاهلونها، فلا تعود أبداً، لأن العيد عوّاد، وعيدكم مبارك وعساكم من عواده.