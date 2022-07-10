الإثنين 11 يوليو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا
«ميتا» تطبق قواعد جديدة
«ميتا» تطبق قواعد جديدة
11 يوليو 2022 00:02

سان فرانسيسكو (د ب أ)

أعلنت شركة ميتا بلاتفورمز المالكة لفيسبوك عن اعتزامها التخلي عن شرط وجود حساب على موقع فيسبوك لاستخدام أجهزة الواقع الافتراضي.
كانت الشركة تشترط الدخول إلى حساب على موقع فيسبوك حتى يمكن استخدام منصة الواقع الافتراضي في عام 2020، وهو ما أثار غضب الكثيرين من المستخدمين الذين يشعرون بالقلق بشأن مدى حماية بياناتهم.
وذكر موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا أن ميتا ستبدأ
تطبيق القواعد الجديدة اعتبارا من الشهر المقبل، حيث سيكون في مقدور المستخدمين تسجيل حسابات خاصة للدخول إلى أجهزة الواقع الافتراضي الخاصة بهم.

ميتا
شركة ميتا
تقنية الواقع الافتراضي
تكنولوجيا الواقع الافتراضي
الميتافيرس
آخر الأخبار
رئيس الدولة يتبادل هاتفياً تهاني عيد الأضحى مع عدد من قادة الدول
الإمارات
رئيس الدولة يتبادل هاتفياً تهاني عيد الأضحى مع عدد من قادة الدول
اليوم 01:07
حاكم رأس الخيمة يواصل استقبال المهنئين بعيد الأضحى
الإمارات
حاكم رأس الخيمة يواصل استقبال المهنئين بعيد الأضحى
اليوم 01:01
الرئيس الأميركي جو بايدن
عربي ودولي
بايدن: السعودية شريك استراتيجي
اليوم 00:27
مسبار الأمل يشارك المجتمع العلمي الحزمة الرابعة من البيانات
الإمارات
مسبار الأمل ينتهي من رسم خريطة الغلاف الجوي للمريخ في 2023
اليوم 00:27
(تصوير مصطفى رضا واشرف العمرة وافضل شام واحسان ناجي)
الإمارات
إقبال على المراكز التجارية والشواطئ
اليوم 00:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©