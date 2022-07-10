«ميتا» تطبق قواعد جديدة

سان فرانسيسكو (د ب أ)

أعلنت شركة ميتا بلاتفورمز المالكة لفيسبوك عن اعتزامها التخلي عن شرط وجود حساب على موقع فيسبوك لاستخدام أجهزة الواقع الافتراضي.

كانت الشركة تشترط الدخول إلى حساب على موقع فيسبوك حتى يمكن استخدام منصة الواقع الافتراضي في عام 2020، وهو ما أثار غضب الكثيرين من المستخدمين الذين يشعرون بالقلق بشأن مدى حماية بياناتهم.

وذكر موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا أن ميتا ستبدأ

تطبيق القواعد الجديدة اعتبارا من الشهر المقبل، حيث سيكون في مقدور المستخدمين تسجيل حسابات خاصة للدخول إلى أجهزة الواقع الافتراضي الخاصة بهم.