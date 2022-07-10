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روبوت للمشي لأصحاب الهمم
روبوت للمشي لأصحاب الهمم
11 يوليو 2022 00:03

باريس (أ ف ب)

يجمع فنّيون في باريس قطعاً مختلفة لصنع هيكل خارجي أشبه بالروبوت من شأنه مساعدة الأشخاص الذين لم تعد أقدامهم تحملهم، على المشي مجدداً.
وتُعتبر شركة «واندركرافت» من أبرز الشركات الواعدة في سوق الهياكل الخارجية المخصصة لمساعدة الأشخاص المعوقين حركياً على المشي.
ويوضح أحد مؤسسي «واندركرافت» أن ابتكار الشركة الذي يحمل اسم «أتالانت»، هو «روبوت للمشي يوضع حول الركبتين ويمشي نيابة عنكم، أو يترككم تمشون في حال كان لديكم القليل من القوة المتبقية».
ويمكن توجيه الروبوت بواسطة جهاز شبيه بذلك الذي يستخدمه لاعبو الفيديو، من خلال حركات الصدر أو حتى حركات الرأس في حال كان المستخدم مصابا بشلل رباعي.

أصحاب الهمم
الروبوتات
باريس
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