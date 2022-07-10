«تويتر» يختبر خاصية «المشاركة»

سان فرانسيسكو (د ب أ)

بدأت منصة التواصل الاجتماعي تويتر اختبار خاصية جديدة باسم «كو تويتس» تتيح للمستخدمين الاشتراك في كتابة تغريدة واحدة. وذكر موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا أن المنصة تتيح حالياً لعدد محدود من المستخدمين في الولايات المتحدة وكندا وكوريا الجنوبية الوصول إلى هذه الخاصية.

وأشارت شركة تويتر إلى أن المستخدم يستطيع دعوة حساب آخر يشاركه في ملكية تغريدته. وإذا قبلت الحسابات الأخرى الدعوى، ستظهر نافذة كو تويتس وتظهر لدى كل المشاركين في كتابة التغريدة. وإذا اختار المستخدم شخصاً ما لكي يتشارك ملكية تغريدة معه فإن هذا الشخص سيتلقى طلب المشاركة، والذي يمكنه قبوله أو رفضه.