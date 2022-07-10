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وفاة المليارديرة اللبنانية ليلي صفرا
وفاة المليارديرة اللبنانية ليلي صفرا
10 يوليو 2022 15:41
توفيت المليارديرة ليلي صفرا، أرملة المصرفي اللبناني الراحل إدمون صفرا، السبت عن 87 عاما، على ما أعلنت في بيان مؤسسة إدمون صفرا التي كانت رئيسة لها.
وجاء في بيان المؤسسة "لأكثر من عشرين عاما، دعمت صفرا بإخلاص إرث العطاء لزوجها المحبوب إدمون، مقدمة الدعم لمئات الجمعيات حول العالم".
وتقام مراسم تشييع ليلي صفرا الاثنين في مدينة جنيف السويسرية.
وقد أمضت ليلي صفرا المولودة في مدينة بورتو أليغري البرازيلية، جزءا من حياتها في موناكو وفي جنيف حيث فارقت الحياة.
وكانت ليلي صفرا تزوجت من المصرفي اللبناني ادمون صفرا العام 1976، وورثت ثروته إثر وفاته.
وعُرفت ليلي صفرا بتبرعاتها السخية، وقد دعمت خصوصا البحوث لمعالجة المصابين بالباركنسون و"أمراض دماغية أخرى".
كذلك تبرعت بمبلغ 10 ملايين يورو لمؤسسة التراث في فرنسا، غداة حريق كاتدرائية نوتردام في باريس سنة 2019.
المصدر: آ ف ب
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