"قمر الغزال".. بدر عملاق يطل على الأرض

يضيء بدر شهر يوليو، الملقب بـ"قمر الغزال"، سماء الأرض يوم الأربعاء، والذي سيصل إلى ذروته في الساعة 18:38 بتوقيت غرينيتش. وسيبدو القمر برتقالي اللون ساطعا وممتلئا ما بين الثلاثاء 12 والخميس 14 يوليو. وقد يلاحظ مراقبو السماء أن البدر مساء الأربعاء، سيبدو أكبر وأكثر إشراقا من المعتاد، وهذا لأنه، للشهر الثالث على التوالي، سيرتفع البدر كقمر عملاق - عندما يكون في نقطة الحضيض، عند أقرب نقطة له من الأرض.

ويصل القمر هذا الشهر إلى نقطة الحضيض في الساعة 09:00 بتوقيت غرينيتش، في 13 يوليو، قبل 10 ساعات فقط من ارتفاع البدر في السماء. ووفقا لموقع timeanddate.com، يمكن أن يظهر القمر العملاق أكبر وأكثر سطوعا في السماء بنسبة تصل إلى 16% من متوسط ​​القمر المكتمل. ويعد بدر يوليو القمر العملاق الثالث لهذا العام من أصل أربعة، عقب القمر العملاق الأول في شهر مايو، المعروف باسم "قمر الزهرة" والقمر العملاق الثاني في شهر يونيو الماضي، المعروف باسم "قمر الفراولة". وسيكون "قمر سمك الحفش" الشهر المقبل، والذي يبلغ ذروته في 11 أغسطس، آخر قمر عملاق لهذا العام. وامتلكت الأقمار المكتملة لكل شهر أسماءها الفريدة هذه بفضل قبائل السكان الأصليين في أميركا الشمالية. ووفقا لهذا التقويم، أطلقت القبائل على القمر الكامل لشهر يوليو اسم "قمر الغزال"، لأنه وفي هذا الوقت من السنة، من المعتاد أن تنمو قرون الغزال بالكامل. ويحدث البدر مرة واحدة في الشهر عندما تصطف الشمس والأرض والقمر على خط غير مرئي بزاوية 180 درجة. ويختلف مدار القمر بمقدار 5 درجات تقريبا عن مدار الأرض، لذا فهو عادة أعلى أو أدنى قليلا من ظل الأرض، ما يتيح لأشعة الشمس إلقاء الضوء على الجانب المواجه للأرض.

المصدر: وكالات