الأحد 10 يوليو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا
التلسكوب "جيمس ويب" يلتقط صوراً غير مسبوقة لمجرات بعيدة
التلسكوب "جيمس ويب" يلتقط صوراً غير مسبوقة لمجرات بعيدة
9 يوليو 2022 16:16

قالت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" إن الصور الأولى التي التقطها التلسكوب "جيمس ويب" تظهر مشاهد غير مسبوقة لمجرات بعيدة وسدم مضيئة بالإضافة إلى كوكب غازي عملاق بعيد.

وتستعد وكالات الفضاء الأميركية والأوروبية والكندية حسب وكالة فرانس برس.. للكشف في 12 يوليو الحالي عن صور أولى التقطها التلسكوب الذي بلغت كلفته 10 مليارات دولار وأطلق خلفا للتلسكوب "هابل"، في مهمة لاستكشاف.

والدفعة الأولى من الصور العلمية الملونة التي يعتزم الكشف عنها ستكون لسديم كارينا "سديم القاعدة" وهو سحابة ضخمة من الغبار والغاز تبعد 7600 سنة ضوئية بالإضافة إلى سديم الحلقة الجنوبي الذي يحيط بنجم محتضر يبعد عن الأرض ألفي سنة ضوئية.

ويشتهر سديم كارينا بدعامته العملاقة التي تشمل "الجبل الضبابي"، وهي منطقة في السديم يبلغ قياس دعامتها ثلاث سنوات ضوئية والتقط التلسكوب هابل صورة مذهلة لها. والتقط "جيمس ويب" بالتحليل الطيفي، وهي تقنية يحلل من خلالها الضوء من شأنها الكشف عن معلومات مفصلة عن الأجسام الفضائية، صورة لكوكب WASP-96 b الغازي العملاق الذي اكتشف سنة 2014.

ويبعد هذا الكوكب نحو 1150 سنة ضوئية عن الأرض، ويعادل حجمه نحو نصف حجم كوكب المشتري، فيما يدور حول نجمه في غضون 3 - 4 أيام فقط. والتقط جيمس ويب كذلك صورة لخماسية ستيفان، وهي مجموعة مجرات تبعد 290 مليون سنة ضوئية عن الأرض وأشارت ناسا إلى أن أربعا من المجرات الخمس الموجودة في خماسية ستيفان "محجوزة ضمن صدمات قريبة ومتكررة".

وربما أكثر الصور انتظارا هي صورة التقطها التلسكوب باستخدام عناقيد مجرية أمامية تسمى SMACS 0723 كنوع من العدسة المكبرة الكونية للمجرات البعيدة والضعيفة جدا خلفه.

وتستخدم هذه التقنية المعروفة بتسمية "عدسة الجاذبية" كتلة المجرات الأمامية لإبعاد ضوء الأجسام إلى خلفها على غرار ما يحصل في النظارات.

المصدر: وام
تلسكوب جيمس ويب
آخر الأخبار
أرشيفية
عربي ودولي
روسيا تكشف عن إصابات ووفيات «كورونا» الجديدة
اليوم 17:20
أرشيفية
عربي ودولي
زيلينسكي للأوكرانيين: هناك «أخبار مهمة»
اليوم 17:16
«الفورمولا- 1» تفتح التحقيق في «مضايقات المشجعين»
الرياضي
«الفورمولا- 1» تفتح التحقيق في «مضايقات المشجعين»
اليوم 16:54
أرشيفية
عربي ودولي
وزير الصحة الألماني يكشف «مفاجأة» بشأن «كورونا»
اليوم 16:53
19 قتيلاً في إطلاق نار بأكبر مدينة صفيح بجنوب إفريقيا
عربي ودولي
19 قتيلاً في إطلاق نار بأكبر مدينة صفيح بجنوب إفريقيا
اليوم 16:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©