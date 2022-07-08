كشف جديد يفتح الباب لعلاج أكثر فعالية للسرطان

توصل باحثون إلى رؤية جديدة غير مسبوقة للخصائص الرئيسة للأجسام المضادة اللازمة لمحاربة السرطان من شأنها أن تفتح المجال لعلاجات أكثر فعالية لهذا المرض التي يؤدي بحياة الملايين عبر العالم.

كشفت الدراسة متعددة التخصصات، التي نُشرت في مجلة "Science Immunology"، كيف أن تغيير مرونة الجسم المضاد يمكن أن يحفز استجابة مناعية أقوى.

وقد مكنت النتائج فريق من جامعة "ساوثهامبتون" في إنجلترا من تصميم أجسام مضادة لتنشيط مستقبلات مهمة في الخلايا المناعية "لإطلاقها" وتقديم تأثيرات أقوى لمكافحة السرطان.

يعتقد العلماء أن النتائج، التي توصلوا إليها، يمكن أن تمهد الطريق لتحسين عقاقير الأجسام المضادة التي تستهدف السرطان بالإضافة إلى أمراض المناعة الذاتية الأخرى.

قام الفريق، في إطار الدراسة، بالتحقيق في عقاقير الأجسام المضادة التي تستهدف مستقبلات لعلاج السرطان. وقد تمت إعاقة التطور السريري بسبب عدم فهم كيفية تحفيز المستقبلات إلى المستوى الصحيح. المشكلة هي أنه إذا كانت الأجسام المضادة نشطة للغاية فإنها يمكن أن تصبح سامة.

كانت أبحاث سابقة في الجامعة نفسها أظهرت أن نوعًا معينًا من الأجسام المضادة يسمى IgG2 مناسب بشكل فريد كقالب للتدخل الصيدلاني، لأنه أكثر نشاطًا من أنواع الأجسام المضادة الأخرى. ومع ذلك، لم يحدد سبب كونه أكثر نشاطًا.

إلا أنه كان معروفًا أن الهيكل بين أذرع الجسم المضاد، المسماة المفاصل، تتغير بمرور الوقت.

يستخدم هذا البحث الأخير هذه الخاصية للمفصل ويشرح كيفية عملها. أطلق الباحثون على هذه العملية "تبديل ثاني كبريتيد".

في دراسته، حلل فريق جامعة ساوثهامبتون تأثير تعديل المفصل واستخدم مزيجًا من فحوصات النشاط البيولوجي، والبيولوجيا الهيكلية، والكيمياء الحسابية لدراسة كيف يغير تبديل ثاني كبريتيد (disulfide) بنية الجسم المضاد ونشاطه.

وقال الدكتور إيفو تيوز، الأستاذ المساعد في علم الأحياء الإنشائي بجامعة ساوثهامبتون "كان نهجنا هو تحليل بنية الجسم المضاد بالتفصيل الذري، باستخدام طريقة علم البلورات بالأشعة السينية".

من خلال هذه الدراسة، كشف الفريق أن الأجسام المضادة الأكثر صلابة والمضغوطة تكون أكثر نشاطًا من نظيراتها المرنة.

وقال البروفيسور مارك كراج، من مركز علم المناعة السرطاني في جامعة ساوثهامبتون "أعطتنا هذه الدراسة معلومات جديدة حول كيفية هندسة الأجسام المضادة لتقديم استجابة مناعية أفضل. نقترح أن الأجسام المضادة الأكثر صلابة تمكن المستقبلات من الارتباط بالقرب من سطح الخلية، وتعزيز تكتل المستقبلات. هذا يعني أنه عن طريق تعديل المفصل، يمكننا الآن إنتاج أجسام مضادة نشطة أكثر أو أقل بطريقة أكثر قابلية للتنبؤ".

ويضيف "المثير للإعجاب أن النتائج التي توصلنا إليها يمكن أن تكون لها آثار أوسع لأنها قد توفر وسيلة لتطوير أجسام مضادة للاستخدام السريري في أدوية الأجسام المضادة المحفزة للمناعة في المستقبل".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي