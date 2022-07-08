ملابس العيد.. بهجة تتجدَّد

هناء الحمادي (أبوظبي)

ما أن تهل تباشير العيد، حتى تتسابق محال الخياطة النسائية، وتكثر طلبات العائلات لاستكمال البهجة بتفصيل ملابس الأمهات وبناتهن من مخاوير وأثواب وفساتين. ومع هذا التسابق في تحضير مستلزمات العيد والتصاميم التي تتسم بالنقوش اللامعة، تضع محال الخياطة عمالها في حال استنفار لتوفير تصاميم تراثية وتطريزات قديمة مع دمجها بالحديث، لتنتعش المحال وتفرح القلوب.

تقول فاطمة الحوسني: يُطل عيد الأضحى ليجدد في نفوسنا بهجة استقباله، حيث يحتفل المسلمون في مختلف دول العالم بهذه المناسبة المباركة وبتعدد مظاهرها الدينية والاجتماعية.

وتضيف: لا تحلو فرحة العيد إلا حين نرتدي الأثواب الإماراتية المطرزة بالخيوط الذهبية وخيوط الزري والفصوص التي تزيد الثوب جمالاً، حيث تتنوع الكثير من الألوان المتناسقة والجذابة التي تقبل عليها الفتيات، فيما لا تستغني الأمهات عن الأثواب القديمة، مثل ثوب «الميزع» و«بوطيرة» و«البريسم».

وتؤكد بدرية الرميثي التي تعشق ملابس العيد التراثية والثوب الإماراتي بنقوشه ومطرزاته البراقة، أنها لا تستغنى عن الثوب الإماراتي لما يتميز به من تصاميم جذابة وجميلة. وتضيف: في أعيادنا نرتدي أنا وبناتي الثوب الذي يعتبر من التراث القديم بنقوشه المميزة، ولاسيما حين تكون الأقمشة المستخدمة فيه من «بوتيرة» أو «البريم» و«الساري». ويظل ثوب «الميزع»، الأجمل في المناسبات السعيدة.

تصاميم وألوان

تقول لولوة عيسى: إن الازدحام في الأسواق يعيد الأجواء المفعمة بالسعادة مع حلول عيد الأضحى المبارك، موضحة أن التسوق في المحال يمنحها فرصة اختيار ما يناسبها من تصاميم وألوان مختلفة لملابس العيد.

وتؤكد لطيفة عبيد أن من أولوياتها في كل عيد أن تشتري لأطفالها ملابس العيد، حيث تحرص على أن تكون متماشية مع الموضة. وتقول: بالرغم من أن أسعار الملابس مثل البورصة تصعد بسرعة قبل المواسم، إلا أنه لا يمكن الاستغناء عن هذه العادة الجميلة بارتداء الملابس الجديدة والأكسسوارات. وهذا ما نشأت عليه وكان يفرحني، وبالتأكيد يُفرح أطفالي.

التبضع بفرح

يذكر سمير حداد صاحب محل تجاري، أن الإقبال على شراء الملابس يرتفع قبل العيد، وتفضل معظم النساء شراء أنواع محددة. ولا يبالين بارتفاع الأسعار، لأن للعيد فرحة خاصة، حيث يلتزم الجميع بالزيارات المتبادلة بين الأقارب، كما إن إصرار أفراد الأسرة على شراء الملابس الجديدة يحتم على الأمهات التوجه إلى السوق للتبضع بفرح.