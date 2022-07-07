يوميات «أبو راشد».. تعزيز التماسك الأسري والوعي المجتمعي

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

بهدف تعزيز استقرار الأسرة وتماسكها للتعامل مع الأبناء بمختلف فئاتهم العمرية وترسيخ القيم الإيجابية في نفوسهم من خلال شخصيات مثالية، تطلق مؤسسة التنمية الأسرية عائلة «أبو راشد»، سلسلة كرتونية عبارة عن أسرة إماراتية ممتدة تعكس مشاهد متنوعة من واقع الحياة. تم رسمها بأسلوب وبشكل جاذب وبطريقة مرحة، تنقسم إلى يوميات توعوية تتبناها خدمات المؤسسة لإيصال رسالتها وتعزيز الوعي في المجتمع.

6 حلقات

ذكرت نورة علي الطنيجي مسؤولة تصميم وإخراج في «التنمية الأسرية»، أن سلسلة «أبوراشد»، هي أحد مخرجات مشروع «أسرتي» للشخصيات الكرتونية. تنقسم إلى يوميات توعوية وترويجية لفعاليات وبرامج وخدمات المؤسسة، وتتكوَّن من قصص عدة تناقش قضية اجتماعية بشكل مدروس. وتبقى نهايتها مفتوحة لتحقيق التفاعل مع الجمهور وسماع وجهة نظرهم في الموقف، ويلي هذه الحلقة فيديو مصوَّر يقدمه استشاريون واختصاصيون في المجال الاجتماعي لمناقشة الموقف وتقديم أفضل الطرق للتعامل معه.

وأشارت الطنيجي إلى أن السلسلة نجحت في طرح 6 حلقات وناقشت مواضيع عدة، منها: دور الوالدين في التربية والتوعية، التوجيه الصحيح، أهمية الغذاء الصحي والرياضة، التركيز على الاحتياجات العاطفية، الإدارة المالية، الحوار بين الأزواج، تفعيل واستثمار طاقات كبار المواطنين وتعزيز دور الأسرة الممتدة وبركة كبار المواطنين.

الواقع الافتراضي

يمكن متابعة عائلة «أبو راشد» في الواقع الافتراضي، باستخدام نظارات خاصة، بعد تحميل التطبيق المتوافر على متجريّ «آبل ستور» و«جوجل بلاي». يتيح الدخول إلى منزل عائلة «أبوراشد»، وكأن ذلك يحدث بالفعل، ويتمكن من التعرف على أفراد الأسرة، عبر مشاهد عدة، مع عرض اسماء الشخصيات وإمكانية التعرف بلمحة سريعة على طموحات كل فرد.

وفي الواقع المعزَّز تم تصميم 4 بطاقات مختلفة لشخصيات «أسرتي»، وكل بطاقة تحتوي على صورة غامضة عن الشخصية. يتيح التطبيق مشاهدة فيلم قصير يسرد نبذة عنها من خلال رسائل اجتماعية. ويمكن توجيه الكاميرا على الصورة المستهدَفة وعلى مكان وجودها.

دمى

تشتمل السلسلة أيضاً على مجموعة قصص للأطفال، تتضمن كل قصة رسالة اجتماعية هادفة، تم نشر 8 منها: الألعاب الإلكترونية، في بيتنا ضيف، يوم في المدرسة، شمسة في الحديقة، أنا أحب القراءة، يوم الشهيد، التسامح، ماذا سأصبح عندما أكبر. وعن طريق مسرحية قصيرة، بعنوان «أبطال الوطن الصغار» تُظهر البيئة العامة مسرحاً مفتوحاً مع شاشة تُعرض عليها رسومات جرافيك. والشخصيات عبارة عن دمى «أسرتي»، وتتضمن أفلام «إنفوجرافيك» مخصصة لوسائل التواصل الاجتماعي، هي عبارة عن مجموعة أفلام من 7 مقاطع أسرية إيجابية تُشعر المشاهِد أنه فرد الأسرة تحت عناوين: اكتشاف المواهب، صحتي مسؤوليتي، عالم التكنولوجيا، القراءة وعلوم الأرض، تحفيز الأبناء التماسك الأسري، وتعزيز دور الأب. وتم تصنيع 8 أفراد عبارة عن «دمى» تمثل عائلة «أبوراشد» من الأب والأم والجد والجدة والشاب وطفلين وطفلة. وتعرض مسرحيات للأطفال، تُستخدم عامل جذب وترفيه في الفعاليات المختلفة.

قصة وتفاعل

يوميات التوعية عبارة عن قصة تطرح قضايا اجتماعية بشكل مدروس، تكون نهايتها مفتوحة لتحقيق التفاعل مع الجمهور وسماع ردة فعلهم ووجهة نظرهم في الموقف. يليها فيديو مصوَّر يقدمه أحد الاستشاريين أو الاختصاصيين في المجال الاجتماعي لمناقشة الموقف وطرح أفضل الطرق للتعامل معها.

تطبيقات

للوصول إلى شريحة كبيرة من الجيل الحالي، سجلت «التنمية الأسرية» هذا المشروع باسمها كمصنف للشخصيات، معتمَد من وزارة الاقتصاد في 4 ديسمبر 2019 على تطبيقات عدة، منها عائلة «أبو راشد» في الواقع الافتراضي، وعائلة «أبو راشد» في الواقع المعزَّز، إلى جانب قصص الأطفال ومسرحيات، ودمى وأفلام «إنفوجرافيك» لمواقع التواصل الاجتماعي.