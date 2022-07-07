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توم كروز.. ألا يكبر؟
توم كروز
8 يوليو 2022 01:05

أبوظبي (الاتحاد)

لا يزال الممثل الأميركي توم كروز، الذي اشتهر عالمياً بأدائه المميز في أفلام الحركة، يظهر بإطلالة الشباب كما كان في الـ24 من عمره، مع أنه بلغ الـ 60. ويعتقد البعض أنه خضع لعمليات تجميل، ويرى آخرون أنه يتبع أسلوب حياة صحياً. ووفقاً لموقع The Things الكندي، ظهر كروز عام 2016 منتفخ الوجه. وقال إنه حقن وجهه بمادتي البوتوكس والفيلر، وأجرى فقط تجميلاً لأسنانه، حيث تحسنت ابتسامته عام 2010. وأكد أنه يتبع نظاماً غذائياً يشمل تناول 1200 سعرة حرارية، ويتضمن الأطعمة المشوية مع تجنب الكربوهيدرات لأنها تولد الأنسولين المسؤول عن هرمون الشيخوخة، ويعتمد للياقته على التجديف بالكاياك والمبارزة ورفع الأثقال وتسلق الصخور.

توم كروز
هوليوود
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