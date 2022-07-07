«الشارقة للتراث».. يشارك في «مغرب حكايات 9»

الشارقة (الاتحاد) شارك معهد الشارقة للتراث في فعاليات النسخة التاسعة عشرة من مهرجان «مغرب حكايات» في المملكة المغربية، الذي نظمته جمعية لقاءات للتربية والثقافة، بالشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل، وولاية الرباط سلا القنيطرة، تحت شعار «الكلمة لإفريقيا، تراث مشترك»، بين الرابع والعشرين والثلاثين من يونيو الماضي، وذلك تتفيداً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، التي تهدف إلى المشاركة في الفعاليات والأنشطة التراثية في الوطن العربي والعالم. وزار وفد من المعهد «مغرب حكايات»، برئاسة الدكتور عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، حيث ضم الوفد فاطمة المرزوقي، مدير إدارة المكتب التنفيذي لرئيس المعهد، وأحمد الدح، مدير إدارة المشاريع والممتلكات التراثية، ولطيفة المطروشي، الباحثة في الإدارة الأكاديمية، والوالدة موزة عبد الله بن حظيبة، والوالدة موزة راشد خليفة.
وقال عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث «نحرص على المشاركة الفاعلة في مهرجان مغرب حكايات، إذ تأتي في إطار رؤى وتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، لدعم إحياء التراث العربي، ومنه الفن المحكي المرتبط بالحكاية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على ما تتميز به الشارقة والإمارات من اهتمام لافت بهذا الفن، ودورها في تعميق الصلات العربية والإقليمية، لتشجيع المبدعين». ولفت المسلم إلى أن المشاركة في هذا المهرجان المهم تشكل فرصة حيوية للمعهد من أجل استمرار التعريف بالتراث الإماراتي، وتبادل التجارب والخبرات والمعلومات والمعارف والجهود المبذولة في عالم التراث وصونه، مشيراً إلى أن لدى الأشقاء في المغرب تجربة ثرية ومهمة في عالم التراث بمختلف ملامحه وتفاصيله. وتنوعت مشاركة المعهد في المهرجان، عبر مشاركة المسلم في ندوة علمية بعنوان «معهد الشارقة للتراث واستخدام التكنولوجيا الحديثة في التراث غير المادي»، التي لاقت تفاعلاً حيوياً لافتاً من قبل الحضور، حيث تعرفوا بشكل أكبر على أنشطة وبرامج المعهد وجهوده في توظيف واستخدام أحدث التقنيات في مختلف موضوعات التراث، بما يسهم في حمايته وصونه ونقله للأجيال واستدامته.
وعقد المسلم حلقة نقاشية مع الدكتورة نجيمة غزالي طاي طاي، رئيسة جمعية لقاءات للتربية والثقافة، رئيسة مهرجان مغرب حكايات التي تربط المعهد اتفاقية تعاون، حيث تطرقت الحلقة إلى أهمية وديمومة التعاون بين المعهد والجمعية. ومن بين مشاركات المعهد في المهرجان يمكن الإشارة إلى مشاركة موزة عبد الله بن حظيبة، وموزة راشد خليفة بحكايات من التراث الإماراتي في ساحات العرض، خصوصاً في ساحة الأودية، ساحة محج الرياض، وساحة مولاي الحسن.