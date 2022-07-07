«العيد في أبوظبي».. ألعاب نارية وتجارب ترفيهية وثقافية

أبوظبي (الاتحاد)



تحتفل أبوظبي بعيد الأضحى المبارك ببرنامج من الفعاليات الاستثنائية المتنوعة، من عروض الألعاب النارية المذهلة ومهرجان الألعاب الإلكترونية، إلى التجارب الترفيهية والثقافية المُلهمة التي تجمع العائلات والأصدقاء للاحتفال سوياً بالعيد في العاصمة، والاستمتاع بباقات الإقامة الحصرية في فنادقها ومنتجعاتها. تضيء الألعاب النارية سماء كورنيش أبوظبي، واستاد هزاع بن زايد في العين، ومدينة زايد بمنطقة الظفرة في التاسعة مساءً خلال اليوم الأول من العيد، بينما تقدم الواجهة البحرية ياس باي عروض الألعاب النارية المتميزة في التاسعة مساءً على مدار أيام العيد الثلاثة الأولى ليحظى الزوار بفرصة مشاهدة المشهد الخلاب من شرفات الواجهة البحرية في ياس باي وياس مول، مع الاستمتاع بعروض التسوق والمطاعم.



ألعاب إلكترونيةوسيكون هواة الألعاب الإلكترونية على موعد خلال عطلة العيد مع «مهرجان ياس للألعاب الإلكترونية»، الذي يستمر لمدة 11 يوماً من 7-17 يوليو، ويمنح العائلات والشباب فرصة اختبار مهاراتهم في أحدث ألعاب الفيديو، بما في ذلك ألعاب «بلايستيشن» و«نينتندو سويتش» و«إكسبوكس»، أو خوض ألعاب أسطورية في قسم الألعاب القديمة، أو مواجهة الأصدقاء في أجهزة محاكاة السباقات بالحجم الطبيعي، ويضم برنامج المهرجان أيضاً ألعاباً وأنشطة يومية على المسرح، مثل «ماريو كارت» و«سوبر سماش براذرز»، وجوائز المنافسات اليومية، ومسابقات «الكوسبلاي» للتنكر وارتداء ملابس شخصيات القصص المصورة.

علاوة على ذلك، يستضيف عدد من المواقع الثقافية في العين مجموعة من الفعاليات المجتمعية المفعمة بعبق الثقافة الإماراتية، والتي تدعو العائلات للاحتفال بعيد الأضحى في قلعة الجاهلي وقصر المويجعي ومتحف قصر العين وبيت محمد بن خليفة ومركز القطارة للفنون وواحة العين، حيث سيتم توزيع الهدايا على الأطفال، مع باقة متنوعة من الأنشطة الاحتفالية.



وجهات مثاليةويستضيف بيت محمد بن خليفة، بالتعاون مع «استوديو كرييتف سبيس»، فعالية «استوديو العيد»، إذ يستطيع الأصدقاء والعائلات التقاط الصور وتسجيل أسعد اللحظات، ويستقبل الاستوديو الجمهور من 5 مساءً إلى 10 مساءً يومي 9 و10 يوليو.

ويمكن للعائلات أيضاً التوجه إلى «كيك وسبرنكلز» في المجمع الثقافي، والتي تمثل مفهوماً مبتكراً يجمع بين الفنون والترفيه، وتشكل وجهة رائعة للعائلات والأصدقاء خلال الصيف، للاستمتاع بقائمة من المأكولات والمشروبات اللذيذة من الكعك والقهوة والآيس كريم، مع مشاهدة أعمال 25 فناناً مقيماً في الإمارات، وتضم الفعالية أيضاً العديد من المناطق الترفيهية التفاعلية، ما يجعلها وجهة مثالية لقضاء يوم ممتع.

فنون الطهي

وتحتضن أبوظبي مجموعة متنوعة من التجارب لتذوق أشهى فنون الطهي خلال العيد، حيث يقدم مطعم جراج في فندق «دبليو جزيرة ياس» وجبة «البرانش الكبير» مع تشكيلة متنوعة من المقبلات والأطباق العربية والمأكولات الآسيوية.

ويستمتع المقيمون والزوار أيضاً بقائمة من أشهى الأطباق في مطعم «أوربان كيتشن» في فندق «دوسِت تاني أبوظبي»، الذي يضم محطات مأكولات متنوعة، بما في ذلك المشاوي الشهية، والأكلات العربية المتخصصة، ومجموعة مختارة من المأكولات البحرية الطازجة.

وللراغبين في قضاء عطلة نهاية أسبوع طويلة ومريحة، تقدم العديد من الفنادق والمنتجعات في أبوظبي والعين باقات مذهلة خلال العيد. وتتضمن هذه الباقات أسعاراً وعروضاً رائعة في مطاعمها، فضلاً عن مزايا حصرية للمواطنين والمقيمين.

تجارب هادئة

ويمكن للضيوف الراغبين في اكتشاف تجربة هادئة بعيداً عن صخب المدينة وسط الطبيعة الجميلة، التوجه إلى «منتجع تلال العين» والاستفادة من عرض العيد الحصري للإقامة ليلة واحدة في غرفته التراثية الفاخرة مع وجبة إفطار، شاملاً ممارسة نشاطين صحراويين مجاناً، وخصم 20% على علاجات تدليك محددة و10% على أنشطة الترفيه والتسلية الأخرى حول المنتجع. يرجى الحجز المسبق خلال فترة العرض (من 7 إلى 11 يوليو) الذي يخضع لتوفر الغرف.

ويقدم فندق «شانغريلا قرية البري» الحائز جوائز، للضيوف إقامة لا تُنسى لمدة ثلاث ليالٍ والدفع مقابل ليلتين فقط عند الحجز في الفترة بين 7 و17 يوليو. ويبدأ العرض من 1315 درهماً في الليلة، ويشمل بوفيه إفطار فاخر يومياً، وإقامة مجانية للأطفال دون سن 12 عاماً، وتمديد موعد المغادرة حتى الساعة 3 مساءً.

وتدعو باقة عرض العيد في فندق «تريدرز قرية البري، أبوظبي» الضيوف لحجز الإقامة لمدة ثلاث ليالٍ في هذه الوجهة الشاطئية المذهلة والدفع مقابل ليلتين فقط في الفترة بين 7 و17 يوليو. ويبدأ العرض من 727 درهماً في الليلة لغرفة بريميير، ويستمتع الضيوف ببوفيه إفطار يومياً، مع تمديد موعد المغادرة حتى الساعة 3 مساءً.