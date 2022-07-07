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حيلة لحل مشكلة الصور الشائعة على آيفون.. تعرف عليها
حيلة لحل مشكلة الصور الشائعة على آيفون.. تعرف عليها
7 يوليو 2022 16:05

تعتمد هواتف آيفون على صيغة مختلفة للصور، وهي "HEIC"، بدلا من الصيغ المتعارف عليها مثل "JPG" أو "PNG".
 
ويقول المتخصصون إن هذه الصيغة توفر مساحة أكبر مقارنة مع "JPG"، كما أنها توفر جودة صور أعلى.

ورغم هذه المزايا، إلا أن المستخدمين يجدون صعوبة في مشاركة صورهم أو نقلها إلى جهاز آخر، على اعتبار أن "HEIC" ليست شديدة الانتشار.

من أجل ذلك، ينصح الخبراء بجعل الهاتف يلتقط صورا بصيغة JPG لجعلها متلائمة مع الأنظمة والأجهزة الإلكترونية بحسب سكاي نيوز العربية.

وللقيام بذلك، افتح تطبيق الإعدادات، ثم اضغط على "كاميرا"، وبعدها "Formats" (الصيغ) . وحينها قم باختيار "Most Compatible" (الأكثر توافقا).

المصدر: وكالات
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