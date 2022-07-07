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"ظاهرة غريبة" ترعب مدينة أميركية
"ظاهرة غريبة" ترعب مدينة أميركية
7 يوليو 2022 14:17

وأخيرا، أصبح مسلسل "أمور غريبة" الذي عرض على منصة "نتفليكس" حقيقة في سو فولز كبرى مدن ولاية داكوتا الجنوبية.
 
وبثت منصة "نتفليكس" مسلسل "أمور غريبة"، الذي ينتمي إلى فئة الخيال العلمي ابتداءً من عام 2016، واستمر عرضه عبر أجزاء متعددة حتى العام الجاري 2022.

ويحكي المسلسل، الذي تدور أحداثه في ثمانينيات القرن الماضي، قصة حدوث أشياء خارقة للطبيعة، ويبدو أن هذه الأشياء حدثت بشكل وبآخر في ولاية داكوتا الجنوبية.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن سكان سو فولز، كبرى مدن الولاية شعروا وكأنهم في مسلسل "أمور غريبة"، عندما انقلب لون السماء إلى الأخضر الداكن.

وكشفت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية في الولايات المتحدة أن الأمر لم يكن بسبب إعصار كما يعتقد البعض، ولكنه ناجم عما يسمى بـ "ديريتشو".

و"الديريتشو" ظاهرة مناخية تحدث عندما ترتبط رياح شديدة سرعتها (158 كيلومترا) مع العواصف الرعدية ذات السرعة الفائقة.

ولم تكن هذه الظاهرة غريبة فحسب، إذ إنها أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في المدينة بحسب سكاي نيوز العربية.

وقال عالم الأرصاد الجوية، إسحاق لونجلي: "في حين أنه من الشائع نسبيا رؤية هذه السماء الخضراء، خاصة في السهول، إلا أن هذه السماء ارتبطت بالعواصف الشديدة التي اجتاحت منطقة شلالات سيوكس خلال فترة ما بعد ظهر يوم الخامس يوليو، مما جعل السماء أكثر اخضرارا من الوضع الطبيعي".

وأضاف: "هذا بالطبع لفت انتباه الكثيرين الذين لم يروا سماء خضراء بهذا الشكل من قبل".

المصدر: وكالات
أميركا
ظاهرة فلكية
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