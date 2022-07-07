القمر وقلب العقرب يتجاوران في سماء العالم العربي

شعبان بلال (القاهرة)

في ظاهرة فلكية بديعة، يتجاور القمر والنجم اللامع أنتاريوس المعروف باسم "قلب العقرب والأحمر اللون"، في سماء العالم العربي خلال الأيام المقبلة. ويُمكن لمحبي عالم الفلك مشاهدة اقتران القمر والنجم اللامع، الأحد المقبل ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، حيث يظهران متجاوران في السماء عند دخول الليل إلى أن يغربا في غضون الساعة 2:00 فجر اليوم التالي. وأكد أستاذ الفلك المصري الدكتور أشرف تادرس إمكانية مشاهدة هذه الظاهرة بالعين المجردة في العالم العربي كله، مشجعا محبي الفلك وعالم الفضاء بمتابعة هذه الظاهرة وتصويرها، مشيرا إلى أن مشاهدة الظواهر والأحداث الفلكية ممتعة بشرط خلو السماء من الأتربة. والاقتران هو اقتراب جرم سماوي من جرم سماوي آخر في حدود عدد من الدرجات القوسية عندما يتم مشاهدتهما من الأرض، أي أنه اقتراب ظاهري غير حقيقي، أما المسافة الحقيقة بين هذين الجرمين فهي كبيرة جدا تقدر بمئات الملايين أو المليارات من الكيلو مترات، حسب تادرس. وأضاف خبير الفلك المصري لـ "الاتحاد"، أن جميع مشاهدات الظواهر الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض باستثناء كسوف الشمس، حيث إن النظر إليه بالعين المجردة يضر العين كثيرا، أما باقي الظواهر والأحداث الفلكية فمشاهداتها ممتعة ويحبها هواة الفلك والمهتمون بعلوم الفضاء لمتابعتها وتصويرها.

المصدر: وكالات