كشف علمي يساهم في فهم مرض الزهايمر وعلاجه

لم يتوصل الطب، حتى الآن، لعلاج فعال لمرض الزهايمر بسبب نقص في فهمنا لكيفية ظهور اضطراب التآكل (التنكس) العصبي التدريجي في الدماغ.

وقد أظهرت دراسة، أجرتها جامعة "فليندرز" الأسترالية كيف يتحول بروتين يسمى "تاو" (Tau)، وهو عامل حاسم في تطور مرض الزهايمر، من الحالة الطبيعية إلى الحالة المرضية. وتوضح الدراسة كيف يمكن لهذا الاكتشاف أن يسهم في التوصل إلى علاج للمرض.

والزهايمر هو الشكل الأكثر شيوعاً للخرف الناجم عن التقدم في السن.

نشرت نتائج البحث الجديد في مجلة "Science Advances"، وهي توفر الأمل في منع حدوث عملية تحول بروتين "تاو". وبالتالي، الحفاظ عليه في حالة صحية وتجنب تأثيره السلبي على خلايا الدماغ.

يقول كبير مؤلفي الدراسة الدكتور آرني إتنر، زميل أبحاث أول في علم الأعصاب في معهد فلندرز للأبحاث الطبية والصحية "بروتين تاو هو عامل رئيسي في مرض الزهايمر. فهو ضروري للتأثيرات السامة على خلايا الدماغ التي تؤدي بعد ذلك إلى ضعف وظيفة الذاكرة".

أثناء تطور مرض الزهايمر، تتراكم مادة "تاو" في ترسبات داخل خلايا الدماغ. خلال هذه العملية، يتم تعديل البروتين بشكل كبير.

ورغم أن مثل هذه التغييرات التي تطرأ على البروتين "تاو" كانت معروفة لأطباء الأمراض العصبية منذ عقود، إلا أنهم لم يتوصلوا إلى إجابة حول كيف يصل البروتين إلى هذه المرحلة متعددة التعديلات.

وقد حلت الدراسة الحالية جزءًا من هذا اللغز وقدمت آلية جديدة لشرح كيفية تعديل بروتين "تاو" تدريجياً. ركز الفريق على العلاقة بين "تاو" والبروتين "كينازات"، وهي إنزيمات تُحدث تغييرات في "تاو".

تقول الدكتورة كريستي ستيفانوسكا، المؤلفة الرئيسية للدراسة، وزميلة أبحاث حول الخرف بجامعة فليندرز "عادةً ما تستهدف كينازات البروتين نقاطاً معينة في تاو والبروتينات الأخرى، وتحدث تغييرات فقط في هذه البقع المحددة".

أجرى الباحثون تجربة كبيرة تضمنت ما يصل إلى 20 تغييرًا مختلفًا في تاو و12 إنزيماً، مع التركيز على النوع الأكثر وفرة من التغيير الذي شوهد في "تاو" من أدمغة مرضى الزهايمر.

وكشفت الدراسة أن تغييراً واحداً في "تاو" يجعل من السهل إدخال تغيير آخر. وتمكنت أيضقاً من تحديد "المواقع الرئيسية" في "تاو" كونها مناطق محددة تحكم التعديلات اللاحقة في معظم المواقع الأخرى.

يقول الدكتور إيتنر "من خلال تعديل هذه المواقع الرئيسية، تمكنّا من إجراء تعديلات في نقاط أخرى متعددة داخل تاو، مما أدى إلى حالة مماثلة شوهدت في أدمغة مرضى الزهايمر".

كانت الخطوة التالية للفريق هي معرفة ما إذا كان يمكن استهداف المواقع الرئيسية لتقليل الخصائص السامة لبروتين "تاو" في مرض الزهايمر، في محاولة لتحسين وظيفة الذاكرة.

استخدمت الدراسة الحالية الفئران التي ظهرت عليها أعراض شبيهة بمرض الزهايمر، بما في ذلك عجز الذاكرة. وجد الباحثون أن الفئران لم تصب بعجز في الذاكرة عندما كان لديها نسخة من "تاو" تفتقر إلى أحد المواقع الرئيسية المحددة، مقارنة بالفئران التي لديها النسخة المعتادة من "تاو".

سيقوم الفريق الآن بمحاولة لترجمة نتائج هذه الدراسة إلى علاج.

تقول الدكتورة ستيفانوسكا "أظهرنا أن هذا المفهوم الجديد له إمكانات علاجية، ولكن هناك حاجة للعمل المستقبلي لفهم دور هذه المواقع الرئيسية في الصحة والمرض".

يرى المؤلفون أن الآلية الجديدة يمكن أن تنطبق على مجموعة من الاضطرابات العصبية التي يشارك فيها بروتين "تاو"، بما في ذلك مرض باركنسون وإصابات الدماغ المزمنة الناجمة عن الارتجاج والسكتة الدماغية.

يقول الدكتور إتنر، إن "إبطاء التغييرات في المواقع الرئيسية لبروتين تاو في هذه الأمراض قد يوقف سميته ويوقف الخرف أيضاً".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي