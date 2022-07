«أفلام العيد 2022».. كوميديا وأكشن ورومانسية

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

باقة مميزة من الأفلام العربية والعالمية من المقرر عرضها في صالات السينما المحلية في الموسم السينمائي لعيد الأضحى المبارك، حيث يستمتع محبو «الفن السابع» بمشاهدة أفلام متنوعة في المضمون والقصص، بين الأكشن والتشويق والكوميديا. الفنان تامر حسني حرص على وجوده ضمن قائمة المنافسة في أفلام عيد الأضحى، وقرر طرح فيلمه الجديد «بحبك»، الذي انتهى من تصويره مؤخراً.

الفيلم بطولة هنا الزاهد وحمدي الميرغني وهدى المفتي، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، حول حياة رجل يخوض قصتيّ حب، ويتخبط في حياته بين فتاتين. ويُظهر اختلاف صدق التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة، ضمن أحداث اجتماعية رومانسية في قالب كوميدي.

حب ورعد

لعشاق الأبطال الخارقين، يعود الممثل كريس هيمسورث لتقديم الجزء الرابع من سلسلة أفلام «ثور»، ويحمل اسم «ثور: الحب والرعد» Thor: Love and Thunder، وهو من إخراج وتأليف تايكا وايتيتي الذي تولى إخراج الجزء الثالث من العمل الذي حمل عنوان Thor: Ragnarok، وعرض عام 2017، من تأليف كل من تايكا وايتيتي، وبطولة كريستيان بيل وناتالي بورتمان وكريس برات وتيسا تومبسون.

ويجمع الجزء الرابع من «ثور: الحب والرعد» بين الأكشن والدراما، إذ يعيش «ثور» في رحلة لا تشبه أي رحلة خاضها يوماً، وهو السعي إلى السلام الداخلي، لكن تقاعد «ثور» يعترضه قاتل مجري يعرف باسم «سفاح الجبابرة»، الذي يسعى إلى إبادة الجبابرة، فيضطر «ثور» إلى إنهاء فترة تقاعده، وعودته من جديد والتصدي لهذا الخطر، بمساعدة «فالكيري» و«جاين فوستر»، والتي تفاجئه باستعمال مطرقته السحرية «ميولنير»، حيث يخوضون معاً مغامرة كونية للكشف عن اللغز الكامن وراء ثأر «سفاح الجبابرة» وردعه قبل فوات الأوان.

خبير متفجرات

نجم أفلام الأكشن والتشويق ميل جيبسون، يجسِّد دور «والاس رييد» خبير متفجرات، ضمن أحداث الفيلم الجديد Hot Seat، الذي يلعب بطولته شانين دوهيرتي ومايكل وولش وكيفين ديلون وسام أصغري، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ جيمس كولين بريساك، وتأليف ليون لانجفورد.

وفي قالب من فك الألغاز وعالم التكنولوجيا، يقوم مجرم مجهول باختراق منشأة بنكية شديدة الأهمية وزرع قنبلة تحت كرسي مكتب خبير التكنولوجيا في المنشأة، ليتم تكليف «والاس رييد» خبير تفكيك متفجرات شجاع، بتفكيك العبوة الناسفة المثبتة على الكرسي وإنقاذ خبير التكنولوجيا من هذه الورطة.

الفيل الأبيض

في إطار من التشويق والحركة، يلعب بروس ويلس بطولة الفيلم الجديد «الفيل الأبيض» White Elephant، الذي تدور أحداثه حول مقاتل بحري سابق يدعى «أرنولد» يقع في معضلة ما بين ضميره وروح القانون. عندما يجد نفسه مجبراً على القيام بأمور خارجة عن القانون لصالح إحدى العصابات.

فيلم «الفيل الأبيض» من ﺇﺧﺮاج وتأليف جيسي في. جونسون، وبطولة مايكل روكر وجون مالكوفيتش وأولجا كوريلينكو.

مغامرة برية

لمحبي أفلام الرسوم المتحركة والأنيمشن، من المقرر عرض فيلم الكرتون «حول العالم في 80 يوماً» Around the World in 80 Days. تدور قصته في إطار من المغامرات حول قصة قرد مولع بالقراءة والكتب ينطلق في مغامرة برية، إذ يسعى إلى السفر حول العالم في غضون 80 يوماً بعد قبول تحدٍ من قبل ضفدع جشع.

الفيلم من إخراج صمويل تورنو وتأليف جيري سوالو وجول فيرن، وبطولة داميان فريت وجوليان كرامبون وكايسي تشايس.