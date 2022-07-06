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بطاريق اليابان ترفض «الطعام الرخيص»
بطاريق اليابان ترفض «الطعام الرخيص»
7 يوليو 2022 00:33

طوكيو (أ ف ب)

امتنعت بطاريق وثعالب بحر داخل حديقة مائية يابانية عن تناول أسماك رخيصة يقدمّها الحرّاس مؤخراً بدلاً من أخرى فاخرة توقفوا عن تقديمها بسبب ارتفاع الأسعار.
وتتخذ البطاريق موقفاً متصلباً حيال ذلك، بحسب المسؤول عن حديقة هاكوني هيروكي شيماموتو، الذي أضاف: «إنها تتناول (السمكة الجديدة) بمنقارها، ثم ترميها بعد إظهار استيائها».
وقد لا يكون الطعم سبب هذا الرفض، إذ عزا شيماموتو ذلك إلى عدم تقبل البطاريق لجحم الأسماك الجديدة الذي يفوق حجم القديمة.. وقال إن حيوانات الحديقة تشعر بأنّ هناك تغيراً غير مقبول في معاملتها.

البطاريق
اليابان
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