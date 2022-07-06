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هيكل ديناصور للبيع في مزاد بنيويورك
هيكل ديناصور للبيع في مزاد بنيويورك
7 يوليو 2022 00:30

نيويورك (أ ف ب) 

تطرح دار سوذبيز في نيويورك للبيع في مزاد هيكلاً عظمياً كاملاً لديناصور ينتمي إلى عائلة «تي-ريكس» وعاش قبل أكثر من 77 مليون سنة، في ظل حماسة المشترين لهذا النوع من البقايا القديمة.. ويبلغ ارتفاع الهيكل العظمي نحو ثلاثة أمتار، وطوله 6.7 متر، وعُثر عليه سنة 2018 في التشكيل الجيولوجي لنهر جوديث بولاية مونتانا الأميركية، وكان في حوزة جهات خاصة.  وتعتزم سوذبيز طرح الديناصور بسعر تقديري يتراوح بين 5 و8 ملايين دولار.. وقالت الدار إنّ كل الديناصورات المماثلة تقريباً موجودة في المتاحف، وإن هذا الهيكل العظمي هو الوحيد الذي يمكن شراؤه.

دار سوذبيز
مزاد سوذبيز
دار مزادات سوذبيز
نيويورك
الديناصورات
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