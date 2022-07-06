«مينز ديزاين» في دبي.. صخب متقَن

استطاعت «مينز ديزاين» في دبي، إحدى الوكالات المتخصصة بالتسويق الرقمي والإبداعي والتواصل والإعلام، أن تنال صخباً كبيراً بسبب نطاق عملها الواسع الذي يتضمن الخدمات التسويقية الشاملة بأسلوب متقن وفريد من نوعه. يقودها 3 مبدعين: لما بيبي المدير الإداري، إيهاب نصار المدير الإبداعي وبهاء بيبي الشريك، ويؤمن الثلاثي بأهمية سرد القصص بأسلوب فريد وقوي مع العمل بجهد لتوفير حلول مبتكرة للعميل. يشمل نطاق عمل الوكالة، توسيع الحضور التجاري للعملاء واستراتيجية الاتصال وإطلاق المنتج وإدارة مواقع الويب ووسائل التواصل الاجتماعي، مع توفير الخدمات الإبداعية والرقمية والعلاقات العامة. وتكمن قوة الوكالة بإنشاء علامات تجارية بحضور قوي، وذلك عن طريق الحرص على متابعة خطوات التأسيس عن كثب، ابتداءً من الشعار وصولاً إلى التصوير والافتتاح. وترسم «مينز ديزاين» سرداً دقيقاً يتماشى مع العملاء وطموحهم بالنجاح، وذلك بمساعدة فريق قوي للتعامل مع تطوير الويب ووسائل التواصل الاجتماعي والتصوير الفوتوغرافي والفيديو وإنشاء المحتوى والإعلان والتعاون مع المدونين. وتلعب العلاقات العامة دوراً أساسياً في صناعة الضيافة وخاصة في مجال الأغذية والمشروبات، وذلك لتسهيل التواصل بين الشركة وعملائها. وقد تحالفت الوكالة مع عدة شركات عالمية لتقديم الخدمات الإعلامية محلياً بهدف التفوق في بيئة تنافسية للغاية مع حلول مبتكرة وفريدة في مجال العلاقات العامة. ويتمثل هدفها في بناء علاقات صادقة مع العملاء من خلال الحفاظ على الشفافية في أعمالها. وتشمل لائحة عملاء العلاقات العامة أسماء عملاقة في الفخامة والضيافة والأغذية والمشروبات. وقالت لما بيبي، المدير العام للشركة: «أؤمن في بناء علاقة حقيقية مع العملاء وخلق سمعة من خلال استراتيجيات وحملات تسويقية مصممة خصيصاً لكل عميل. لقد لعبنا دوراً مهماً في تنسيق الاتصالات للعديد من الفنادق الفاخرة ومطاعم الإمارات الفاخرة». وقد استطاعت الوكالة تحقيق الأفضل لعملائها من خلال متابعتها المستمرة لرحلتهم التسويقية منذ نقطة الصفر، وتتميز بحرصها على مساعدة عملائها على الوصول إلى أهدافهم من خلال تنظيم حملات استراتيجية ورسائل إبداعية على الإنترنت والإعلام التقليدي.