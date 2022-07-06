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«مدينتي» يضيء على تزيين شوارع الشارقة
«مدينتي» يضيء على تزيين شوارع الشارقة
6 يوليو 2022 15:17

الشارقة (الاتحاد) 

عاد برنامج «مدينتي» الذي تعرضه شاشة تلفزيون الشارقة، التابع لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، في موسم جديد هو الثاني، الذي يسلط الضوء على جهود وخدمات بلدية مدينة الشارقة ومشاريعها في مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية، ومن ضمنها إبراز البعد الجمالي للمدينة وتزيين ساحاتها وشوارعها بالزهور الموسمية والنباتات التي تتكيف مع بيئة الشارقة.البرنامج يبث أسبوعيا كل خميس عند الساعة الـ 10:00 ليلاً، وكشف في الحلقة الثالثة عن أن بلدية مدينة الشارقة تبنت مبادرة تخصيص قسم لشتلات أشجار الفواكه في مشتل الحزام الأخضر، لتباع للمواطنين بأسعار رمزية، ويعود ريعها إلى ذوي الإعاقة في مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، وفي الوقت نفسه تسهم المبادرة في التشجيع المستمر على الزراعة وزيادة الرقعة الخضراء من خلال زارعة المساحات الفارغة في الفلل.
وعرض البرنامج جوانب من جهود بلدية مدينة الشارقة في الاهتمام والتطوير المستمر لثلاثة مشاتل تتبع البلدية هي مشتل الفلاح المتخصص في نباتات البيئة المحلية، مشتل الحديقة النباتية المتخصص في الزهور الموسمية، ومشتل الحزام الأخضر المتخصص في نباتات الزينة التي تضم 1000 صنف نباتي تتنوع بين شجيرات وزهور وأشجار ونباتات من البيئة المحلية. ويجري العمل فيها وفقاً لأحدث الخبرات في دلالة على أن تلك الخضرة التي نشاهدها في شوارع الشارقة يقف خلفها عدد كبير من المهندسين والخبراء الزراعيين والعمال الذين يعملون آلاف الساعات من أجل تعزيز المظهر الجمالي لإمارة الشارقة.
ويأخذ برنامج «مدينتي» المشاهد في جولة ميدانية تشمل لقاءات مع مختصين من بلدية الشارقة، تحدثوا في إحدى الحلقات حول تشجير وتزيين الشوارع وزراعة المسطحات الخضراء والعناية بتكاثر أنواع مختلفة من النباتات والزهور الموسمية، وتهيئتها للتكيف مع البيئة المحلية، وقدم لمحة عن النباتات والزهور والأشجار التي تتزين بها شوارع الشارقة ومساحاتها الخضراء وحدائقها التي تستقبل الزوار، وتضفي على الشارقة رونقها وخضرتها على مدار فصول العام.

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