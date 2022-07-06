«ليلة السيدات» في «ياس ووتروورلد»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «ياس ووتروورلد أبوظبي» عن إطلاق فعالية «ليلة السيدات» بدلاً من «يوم السيدات»، أيام الجمعة من كل أسبوع من الساعة 5:00 مساءً حتى الساعة 11:00 ليلاً، اعتباراً من يوم الجمعة 15 يوليو 2022، كما ستستقبل مدينة الألعاب المائية الضيوف بشكل اعتيادي يوم الجمعة المقبل، الموافق 8 يوليو الذي يصادف وقفة عرفة، من الساعة 10:00 صباحاً حتى الساعة 7:00 مساءً.

وتُعد ليلة السيدات من الفعاليات المميزة في «ياس ووتروورلد أبوظبي» والتي تتيح للسيدات فرصة الاستمتاع بكافة الألعاب والمرافق الترفيهية وخوض مغامرات مائية في أجواء من الخصوصية التامة، حيث يمنع استخدام الهواتف النقالة منعاً باتاً خلال الفعالية، ويشرف عليها فريق عمل يتكون بالكامل من النساء.

وستكون السيدات على موعد مع ليلة مليئة بالأنشطة المائية والموسيقى الرائعة والمزيد، حيث يمكنهم الاستمتاع بأنغام «الدي جي» طوال الأمسية وقضاء أجمل الأوقات في حصص «أكوا زومبا».