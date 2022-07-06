«شعبية الكرتون» تعلن عن أصول غير قابلة للاستبدال

أبوظبي (الاتحاد) يشكل مشروع الأصول غير القابلة للاستبدال الذي تقوده «كريبتو أربز - Crypto Arabs» ثورة في الطريقة التي يمارس بها العالم أعماله، من خلال تثقيف أفراد المجتمع بقطاعات العملات والأصول الرقمية، الجيل الثالث من الويب Web3.0 والأصول غير القابلة للاستبدال NFTs، وذلك عبر مبادرة «تعلم واكسب» في الميتافيرس. الشيخ حميد بن خالد القاسمي وسمو الأميرة الأردنية نجلاء بنت عاصم باتا من أوائل أعضاء مجتمع كريبتو أربز، حيث تم تقديم أعمال فنية لهما بناءً على المجموعة النهائية التي سيتم توزيعها فور بدء عملية صكّ الأصول. وقال الشيخ القاسمي: «إنه لشرف كبير أن أكون جزءاً من مشروع يحظى بتقدير كبير حول التعليم. من المهم جداً أن يتم تعليم أفراد مجتمعنا وإدماجهم في مستقبل التمويل. لدى «كريبتو أربز» شبكة قوية من القادة في مجال الويب 3.0 إن المعرفة التي سينقلونها إلى المجتمع لا تقدر بثمن».

يقود تجمع «كريبتو أربز» كل من محمد البنا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ليد فانتشرز Lead Ventures، ورالف غلابشنيغ Ralf Glabischnig، مؤسس كريبتو أويسس Crypto Oasis، وآدي ميشرا Adi K Mishra، مؤسس كرما إينوفيجينز Karma Innovations. يضم المشروع مجموعة من 9.999 قطعة فريدة من الأعمال الفنية الممثلة رقمياً على هيئة أصول غير قابلة للاستبدال والمصممة بالشراكة مع الرسوم الكاريكاتورية العربية المحبوبة الشهيرة، «شعبية الكرتون»، التي تم بث موسمها السادس عشر في رمضان 2022 الفائت. إنها المرة الأولى في التاريخ التي يتم فيها تحويل رسوم متحركة عربية متلفزة إلى مجموعة من الأصول غير القابلة للاستبدال، وهي ستتناول أكثر 10 شخصيات شهرة في البرنامج. وتعتبر الرسوم المتحركة أحد أكثر الأعمال الفنية شعبية في منطقة الخليج. وهو الفن الذي يلامس القضايا الاجتماعية والثقافية في مجتمعات المنطقة، مما يجعله مناسباً لمجتمع الأصول غير القابلة للاستبدال اليوم. ويمكن للأفراد أن يصبحوا جزءاً من مجتمع «كريبتو أربز» من خلال شراء أصل غير قابل للاستبدال، والذي لن يمنحهم فقط فرصة اقتناء قطعة فنية مسجلة على شبكة البلوكتشين، ولكن أيضاً سيمكّنهم من الوصول إلى مجموعة من المزايا التي تمثل الركائز الرئيسة الثلاث للمشروع: التعليم، الترفيه والأعمال الخيرية، إضافة إلى إمكانية الوصول إلى شبكة كبيرة من العلاقات مع المستثمرين والمؤثرين في القطاع. يهدف محمد البنا، الذي يعتبر من قيادات قطاع البلوكتشين والأصول الرقمية في الإمارات، ويتمتع بشبكة علاقات واسعة داخل الدولة وخارجها، لتحقيق رؤيته في تثقيف المجتمع وتمكينه من خلال هذا المشروع. وقال: «الويب 3.0 هو حقبة جديدة، وكما لاحظنا، يمكن أن يشكل التعامل معه صعوبة للبعض، وبالتالي فإننا نتعاون مع بعض من أفضل العقول كفاءة ومعرفة في عالم الأصول والعملات الرقمية لتثقيف مجتمعنا حول البلوكتشين والويب 3.0.»

وأضاف: «إن تجمع «كريبتو أربز» هو بوابة حصرية للتواصل والتشبيك مع العالم الحقيقي وتعزيز علاقات الأعمال». سيستفيد الأعضاء من دورات شهرية، وإمكانية التواصل وطرح الأسئلة في الواحة المبنية في «ساندبوكس ميتافرس» مستفيدين من وجود قادة في مجال الأصول الرقمية، أبرزهم الرئيس التنفيذي لمركز دبي للبلوكتشين الدكتور مروان الزرعوني، والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Sheesha Finance سعيد الدرمكي. سيقوم هؤلاء المستشارون بتوجيه الأعضاء حول كيفية التعامل مع عالم العملات الرقمية وتجميد الأصول والألعاب الرقمية والأصول غير القابلة للاستبدال والتمويل اللامركزي وسواها الكثير. ومع إكمال أعضاء المجتمع لبرامجهم Master Class، سيتم مكافأتهم بممثلات رقمية. وعلّق مؤسّس «كريبتو أويسس» «رالف غلابيشنيغ» قائلاً: «بالشراكة مع «كريبتو أويسس»، ستسمح مجموعة الأصول غير القابلة للاستبدال هذه للمشتري بأن يصبح جزءاً من مجتمع حصري، حيث سيتمكّن من الوصول إلى قادة الرأي الرئيسيين في مجاليّ البلوكتشين والأصول غير القابلة للاستبدال، بالإضافة إلى حضور فعاليات وأنشطة في هذا المجال». وستخصص نسبة من أرباح المجموعة أيضاً إلى مركز راشد لأصحاب الهمم، ما يعكس الروح الحقيقية لكريبتو العرب. وعلق آدي ميشرا: «إن رد الجميل للمجتمع هو جزء كبير من ثقافتنا. لقد قمنا بالفعل باستثمارات كبيرة لدعم المجتمع المحلي من خلال مشاريعنا الأخرى. استثمارنا في «كريبتو أربز» هي خطوة أخرى نحو إيماننا بدولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي كوجهة ويب 3.0 رائدة في المستقبل».