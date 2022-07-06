«دبي للإنتاج السينمائي والتلفزيوني» تُطلق مبادرة «تذكرة إلى بوليوود»

دبي (الاتحاد)

أطلقت لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي، مبادرة «تذكرة إلى بوليوود» بهدف تسليط الضوء على المواهب الإماراتية وتوسيع نطاق تعاملاتها وآفاق الفرص المتاحة لها في مجالات كتابة السيناريو، وذلك بالتعاون مع مجموعة من أبرز شركات الإنتاج في بوليوود.

وتستهدف مبادرة «تذكرة إلى بوليوود» كتاب السيناريو الإماراتيين من أنحاء الدولة، ممن تفوق أعمارهم الـ 18 عاماً، ليقدموا مشاركاتهم حول موضوعات متنوعة تشمل الدراما والأكشن وسواها. وسيكون التسجيل متاحاً بدءاً من اليوم ولغاية 4 سبتمبر 2022 عبر موقع لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي. وستقوم لجنة مشتركة بمراجعة وتقييم المشاركات، مع فرصة تنفيذ السيناريوهات المختارة في استوديوهات بوليوود العالمية.

وقال سعيد الجناحي، المدير التنفيذي للعمليات في لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي: تحظى الثقافة الهندية ككل من فنون الطعام والأزياء إلى أعمال بوليوود بجماهيرية كبيرة، وهو أمر يدعم صناعة الأفلام لكونه يولد اهتماماً متزايداً بالإنتاج ودمج الرؤى الفنية والتجارب العربية والعالمية في هذا المجال».

وأضاف:«تهدف هذه المبادرة إلى تشجيع كتاب السيناريو الإماراتيين، وتسليط الضوء على الإمكانيات الثقافية والإبداعية الإماراتية والتعريف بها في الأوساط العالمية، وتحديداً أمام صناع الأفلام والسينما في بوليوود، ما سيكسب مواهبنا مزيجاً من الخبرات والمعرفة من خلال العمل عن كثب أكبر مصنعي الأفلام في العالم».

ويأتي إطلاق المبادرة مدفوعاً بمسيرة طويلة من النجاح المشترك الذي جلبته شراكات ومشاريع ثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية الهند عبر شتى القطاعات ولاسيما قطاع الفن وصناعة المحتوى، حيث تمتلك دبي العديد من مواقع التصوير الشهيرة والمفضلة لدى المخرجين والممثلين من الهند، مثل فيلم «سنة جديدة سعيدة»- Happy New Year بطولة شاروخان وديبيكا بادوكون، بالإضافة إلى فيلم من بطولة خان باسم «رئيس»-Raees وفيلم «لاكشمي»- Laxmmi Bomb بطولة أكشاي كومار، وفيلم «بارتنر» -Partner بطولة سلمان خان. تم تصوير الأفلام في دبي، والتي استمتع بها الجمهور الناطق بالعربية.

يذكر أن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي ورئيس المجلس التنفيذي، قد أطلق لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي عام 2012 بهدف دعم الإنتاجات السينمائية والتلفزيونية في إمارة دبي وتعزيز مكانة الإمارة وجهة مفضلة لإنتاج الأفلام المحلية والإقليمية والعالمية. وتشمل خدمات اللجنة لتسهيل ممارسة الأعمال التجارية الحلول الرقمية، التي تمكن شركات الإنتاج والمواهب المستقلة من استخراج تصاريح التصوير في أنحاء الإمارة بكل سهولة.