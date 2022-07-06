مهرجان الألعاب الإلكترونية في «ياس مول» من 7 -17 يوليو

أبوظبي (الاتحاد)

يستعد «ياس مول» لتقديم طيف واسع من الفعاليات والأنشطة الترفيهية المشوقة خلال شهر ياس للألعاب الإلكترونية، وذلك مع عودة مهرجان ياس للألعاب الإلكترونية بنسخة أفضل وأوسع نطاقاً من ذي قبل.

وسيصبح ممر البوليفارد، خلال الفترة من 7 ولغاية 17 يوليو، بمثابة بوابة حقيقية لدخول عالم من المغامرات الشيقة مع تقديم الكثير من ألعاب الفيديو للاعبين المحترفين والهواة على حد سواء. ويمكن للمشاركين الانضمام إلى منافسات حماسية، ومقابلة العديد من اللاعبين ومشاهير وفناني الأزياء التنكرية، والتنكر بأزياء شخصياتهم المفضلة أيضاً للحصول على فرصة الفوز بالعديد من الجوائز المميزة.

يستمر مهرجان ياس للألعاب الإلكترونية لمدة 11 يوماً يتاح خلالها لسكان وزوار العاصمة الإماراتية فرصة الاستمتاع مجاناً بمجموعة متنوعة من منصات الألعاب، والرياضات الإلكترونية، والمنافسات الحماسية للضيوف من مختلف الأعمار. ويوفر المهرجان عالماً افتراضياً كاملاً مع استضافة منصات مخصصة لألعاب «بلاي ستيشن» و«إكس بوكس»، وتضم كل منها 6 أجهزة مزودة بأحدث ألعاب الفيديو، بالإضافة إلى منصة ألعاب مستوحاة من لعبة نينتندو الشهيرة «سوبر ماريو»، وتضم 3 أجهزة سويتش مع العديد من ألعاب الفيديو الرائعة. ويوفر المهرجان مجموعة متنوعة من الألعاب الحماسية للاعبين على اختلاف مستويات خبرتهم، بما فيها Elden Ring، وHorizon Forbidden West، وWWE2K22، وPac-Man Museum +، وLego Skywalker، وSonic Origins وسواها الكثير. ويمكن لمحبي الموسيقى الاستمتاع باللعب على وقع الإيقاعات النابضة لمنصة «جست دانس» التي تستوعب ما يصل إلى 8 لاعبين.

بدورها، تستوعب منطقة ألعاب «آركيد» Arcade Alley ما يصل إلى 12 لاعباً يمكنهم العودة بالزمن إلى الوراء للاستمتاع بما يزيد على 1000 لعبة من أشهر الألعاب الإلكترونية القديمة مثل Asteroids، وSimpsons، و1948، وStreet Fighter.

ويمكن لعشاق سباقات السيارات ارتياد منطقة مخصصة تضم 3 أجهزة محاكاة بالحجم الطبيعي لمنافسة بعضهم البعض وإشباع شغفهم بالسرعة مع ألعاب F1 2020 وGrand Turismo. وهناك أيضاً العديد من ألعاب المنصات اليومية الممتعة بما فيها FIFA، وMario Kart، وSuper Smash Bros، وسوها العديد من مسابقات الجوائز اليومية الأخرى.

وسيتاح للاعبين المسجلين من عشاق كرة القدم فرصة خوض بطولة «فيفا 2022» على أجهزة «بلاي ستيشن 4»، وذلك بتاريخ 8 يوليو من الساعة 6:00 مساءً وحتى الساعة 11:00 ليلاً. ويحصل اللاعبون على فرصة للفوز بجائزة قدرها 4000 درهم إماراتي للمركز الأول، و2000 درهم للمركز الثاني، و1500 درهم للمركز الثالث.

وسيحظى محترفو لعبة «فورتنايت» كذلك بفرصة الفوز بكأس مهرجان ياس للألعاب الإلكترونية، حيث تقام بطولة Fortnite Pro بتاريخ 9 يوليو من الساعة 6:00 مساءً وحتى الساعة 11:00 ليلاً على أجهزة «بلاي ستيشن 4». وتتنافس في هذه البطولة 5 فرق يقود كل منها لاعب مشهور للوصول إلى منصة تتويج أبطال اللعبة هذا العام. وسيحصل الفريق الذي يحتل المركز الأول على جائزة قدرها 4000 درهم إماراتي، بينما يحصل الفائزون بالمركز الثاني على 2000 درهم، وتبلغ جائزة المركز الثالث 1500 درهم. ولتحقيق المزيد من الزخم، سيتم التبرع بجائزة البطولة البالغة 20 ألف درهم إماراتي لصالح جمعية خيرية باسم الفريق الفائز.

وفي 15 يوليو، سيتمكن الضيوف من ارتداء أزياء شخصيات الأفلام والألعاب المفضلة لديهم أو مشاهدة بعض هذه الشخصيات في مسابقة الأزياء التنكرية. ويمكن للضيوف الاستمتاع ببراعة تصميم هذه الأزياء والتقاط الصور مع شخصيات الأفلام والألعاب الشهيرة. وستتولى لجنة التحكيم تقييم الأزياء المشاركة في المسابقة بناءً على جودة تنفيذ الزي، والاهتمام بالتفاصيل، والأداء المرتبط بالشخصية المختارة. وسيحظى المشاركون بفرصة الفوز بالعديد من الجوائز المميزة؛ بما فيها 10000 درهم إماراتي للمركز الأول، و5000 درهم للمركز الثاني، و2500 درهم للمركز الثالث.

وسيحظى محبو ألعاب نينتندو بفرص التنافس في بطولة The Super Smash Bros. Ultimate Tournament التي ستقام عبر منصة نينتندو سويتش بتاريخ 16 يوليو من الساعة 6:00 مساءً ولغاية الساعة 111:00 ليلاً. وسيحصل الفائزون بالمراكز الثلاثة الأولى على جوائز بقيمة 4000 و2000 درهم و1500 درهم على التوالي.

ويتكلل شهر ياس للألعاب الإلكترونية، الذي يستمر طوال شهر يوليو، باستضافة نهائي دوري الرياضات الإلكترونية V10R الشهير؛ حيث سيتم وتتويج بطل هذا الموسم لسلسلة محاكاة السباقات الشهيرة في ياس مول. وستقام منافسة نصف النهائي والميدالية البرونزية والجولة الأخيرة لدوري السباقات يومي 22 و23 يوليو 2022 مع جوائز تصل قيمتها الإجمالية إلى 444,112 درهم إماراتي. وسيضم الدوري في موسمه الثالث بعضاً من ألمع الفرق في سباقات المحاكاة، بما في ذلك Mercedes AMG Esports، وRed Bull Racing Esports، وAston Martin Esports، فضلاً عن فريق ياس الخاص YAS HEAT.

وسيتمكن الزوار على امتداد فترة المهرجان من المشاركة في فعالية «اللعب من أجل الخير» Gaming4Good، وهي مبادرة مسؤولية اجتماعية يمكنهم فيها التبرع أو شراء الألعاب وأجهزة اللعب المستعملة، على أن يعود ريعها إلى مركز الإمارات للتوحد.