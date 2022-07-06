الخميس 7 يوليو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا
الحكم بالإعدام شنقاً على قاتل طالبة المنصورة
الحكم بالإعدام شنقاً على قاتل طالبة المنصورة
6 يوليو 2022 13:01

 القاهرة (الاتحاد)
قررت محكمة جنايات المنصورة إعدام المتهم محمد عادل قاتل الطالبة نيرة أشرف في القضية المعروفة إعلاميا بـ"مقتل فتاة المنصورة" وذلك خلال جلسة اليوم الأربعاء.
ويأتي الحكم بعد أسبوع من إحالة المحكمة أوراق المتهم لمفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه بتهمة القتل العمد.
وأدانت المحكمة المتهم بالقتل عمدا مع سبق الإصرار وبيّت النية وعقد العزم، حتى ينتقم منها بسبب رفضها الارتباط به بعد عدة محاولات لإجبارها على ذلك.
كما جاء في بيان إحالة أوراق المتهم للمفتي أن محمد عادل جهز مخططا لقتل نيرة أشرف وحدد موعد أدائها للامتحانات ليتأكد من وجودها، واستقل نفس الحافلة التي استقلتها الضحية، وعقب نزولها اعتدى عليها بالطعن عدة مرات في جسدها، واستخدم السكين في نحر عنقها ليتأكد من وفاتها، وهدد من حاول إنقاذها بالقتل، وأدانت المحكمة المتهم بحيازة سلاح بدون مسوغ قانوني وهو سكين. 

 

طالبة المنصورة
مصر
الإعدام
المنصورة
آخر الأخبار
طاهٍ في مطبخي!
دنيا
طاهٍ في مطبخي!
16 يونيو 2022
مايكل غوف يغادر مقر الحكومة البريطانية في لندن
عربي ودولي
جونسون يقيل وزيراً دعاه إلى الاستقالة
اليوم 01:55
عبدالله بن زايد خلال لقاء وزيرة خارجية إندونيسيا (تصوير: سعيد جمعوه)
الإمارات
عبدالله بن زايد: علاقات الإمارات وإندونيسيا استراتيجية
اليوم 01:45
أرشيفية
عربي ودولي
اليمن: مواقف الإمارات خالدة في الذاكرة
اليوم 01:44
أمطار على العاصمة أبوظبي - الفاية - وطريق العين أبوظبي (من المصدر)
الإمارات
أمطار على مناطق مختلفة في الدولة
اليوم 01:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©