الحكم بالإعدام شنقاً على قاتل طالبة المنصورة

القاهرة (الاتحاد) قررت محكمة جنايات المنصورة إعدام المتهم محمد عادل قاتل الطالبة نيرة أشرف في القضية المعروفة إعلاميا بـ"مقتل فتاة المنصورة" وذلك خلال جلسة اليوم الأربعاء. ويأتي الحكم بعد أسبوع من إحالة المحكمة أوراق المتهم لمفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه بتهمة القتل العمد. وأدانت المحكمة المتهم بالقتل عمدا مع سبق الإصرار وبيّت النية وعقد العزم، حتى ينتقم منها بسبب رفضها الارتباط به بعد عدة محاولات لإجبارها على ذلك. كما جاء في بيان إحالة أوراق المتهم للمفتي أن محمد عادل جهز مخططا لقتل نيرة أشرف وحدد موعد أدائها للامتحانات ليتأكد من وجودها، واستقل نفس الحافلة التي استقلتها الضحية، وعقب نزولها اعتدى عليها بالطعن عدة مرات في جسدها، واستخدم السكين في نحر عنقها ليتأكد من وفاتها، وهدد من حاول إنقاذها بالقتل، وأدانت المحكمة المتهم بحيازة سلاح بدون مسوغ قانوني وهو سكين.