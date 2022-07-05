تطورات جديدة في صحة عبدالرحمن أبوزهرة

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

قال مصدر طبي، إن الفنان عبد الرحمن أبو زهرة خرج من المستشفى بالفعل خلال الأيام الماضية، نافياً عودته مرة أخرى أو استمراره طوال هذه الفترة داخل المستشفى.

وأضاف المصدر لـ«الاتحاد» أنه لا صحة لتدهور الحالة الصحية للفنان المصري الكبير، بل على العكس تشهد حالته استقراراً واضحاً لأول مرة منذ فترة طويلة، ويتلقى العلاج الطبيعي في الآونة الأخيرة، حيث من المتوقع أن يستمر ذلك لفترة تصل إلى عدة أشهر قبل أن يمارس حياته بشكل طبيعي.

وأكد المصدر أنه من الصعب أن يتمكن أبو زهرة من التمثيل في هذه الفترة، خاصة مع خضوعه لجلسات العلاج الطبيعي بعد تعرضه لعملية في منطقة الحوض منذ أشهر عدة.