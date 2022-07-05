«إمارات أف أم».. باقة «صيفية» غنية بالمفاجآت

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

موسم جديد من البرامج الغنية التي تجمع بين الفائدة والترفيه، أعلنت عنه إذاعة «إمارات أف أم» ضمن دورتها البرامجية الجديدة لصيف 2022، والتي تتضمن باقة مختارة ومتنوعة من البرامج والفقرات التفاعلية، التي يقدمها نُخبة من نجوم التقديم الإذاعي، أبرزهم راشد عتيق وبدور المرزوقي والمزون الحميري وأحمد العبيدلي وريان حسن وشمس السعدي وحارب السويدي.

تضم الدورة الجديدة لإذاعة «إمارات أف أم»، إحدى محطات شبكة أبوظبي الإذاعية التابعة لـ«أبوظبي للإعلام» - شركة خدمات الإعلام العامة الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مجموعة متنوعة من الفقرات المسلية التي تُغطي تشكيلة واسعة من المواضيع ذات الصلة بقضايا المجتمع والثقافة وفن العيش وعالم السياحة والسفر والسينما والموضة، وغير ذلك من المجالات كالأدب والتراث والعادات والطقس، وتتيح إذاعة «إمارات أف أم» لمتابعيها مشاهدة برامجهم المفضلة، من خلال خاصية البث المباشر والتفاعل الشخصي عبر المنصات الرقمية، بما ينسجم مع توجهات «أبوظبي للإعلام» الرامية إلى إنتاج وتطوير وبث المحتوى الإعلامي العصري والهادف والمتميز الذي يُرضي أذواق شريحة واسعة من الجمهور المحلي والعربي ويُعزز الهوية الإماراتية ويرفدها بروح الإبداع، ويحافظ على ريادة «أبوظبي للإعلام» للمشهد الإعلامي على مستوى الدولة والمنطقة.

أحلى صباح

وتبث «إمارات أف أم»، ضمن دورتها البرامجية الجديدة عبر أثير محطتها وتطبيقها الإلكتروني «إمارات FM»، في شهري يوليو وأغسطس، 3 برامج يومية مُباشرة هي «أحلى صباح» مجلة صباحية متنوعة تّذاع على الهواء مباشرة من الإثنين إلى الجمعة من الساعة 6:30 ولغاية 09:00 صباحاً، وهو برنامج يسلّط الضوء على فعاليات الدولة وينشر الرسائل المجتمعية الهادفة بشكل إيجابي مشوّق يبث النشاط والحيوية لمتابعي الإذاعة في الفترة الصباحية.

ولمحبي البرامج الترفيهية، تتميز حلقات «خذ بريك» بالخفة والمرح وبتنوع مواضيعه وطرافة أخباره، ويّذاع على الهواء مباشرة من الإثنين إلى الجمعة من الساعة 02:00 ولغاية 04:00 عصراً. أما «أحلى مسا»، فهو برنامج ضحك ومرح ولعب يعتمد على مسابقات ترفيهية وألعاب متنوعة تهدف إلى رسم الابتسامة والفرح على وجوه المستمعين، وتبثه الإذاعة على الهواء مباشرة من الإثنين إلى الجمعة من الساعة 05:00 ولغاية 07:00 مساءً.

4 برامج

كما تبث الإذاعة 4 برامج أسبوعية، هي «تو وي» الذي يأخذ المستمعين في رحلة إلى مختلف دول العالم، من خلال تعريفهم بثقافة دولة واحدة في كل حلقة، وتسليط الضوء على عاداتها وموسيقاها وأبرز معالمها السياحية، من خلال رؤية إخراجية تنقل الصورة بأسلوب شائق وواقعي، ويُذاع يوم السبت من الساعة 09:00 ولغاية 10:30 مساءً. ويعتمد البرنامج التراثي المتنوع «عقه بحر» على الأسئلة التراثية التي يطرحها بطريقة تفاعلية مع المستمعين، ويُذاع يوم الأحد من الساعة 09:00 ولغاية 10:30 مساءً. فيما يقدم «غنيلي أغنّيلك» فقرات غنائية ممتعة، ويعتمد على مشاركات المستمعين وتحدّي الغناء في أجواء حماسية طريفة، ويُذاع الأربعاء من الساعة 09:00 ولغاية 10:30 مساءً. ويخصص البرنامج الفني الغنائي «Play list» كل حلقة لبث أغانٍ لفنان معين ويتخلله عرض سيرته الذاتية، ويذاع كل جمعة من 09:00 ولغاية 10:30 مساءً.

فقرات مميزة

تتضمن دورة برامج هذا الصيف لإذاعة «إمارات أف أم»، مجموعة فقرات مميزة، من بينها فقرة «على بالي» التي تعرض مقاطع من أغاني أو مسلسلات أو مقابلات تركت أثراً في ذاكرة المستمعين، وفقرة «أجندة سفر» التي تقدّم نصائح قيّمة وإرشادات مهمة للسفر، وفقرة (FUN) التي تُسلط الضوء على أبرز الأماكن السياحية وأنشطتها المتنوعة مثل الرياضات الصيفية والتزلج والحدائق المغلقة.

«عيش ببساطة»

تبث إذاعة «إمارات أف أم» في الدورة الجديدة، فقرة «عيش ببساطة» التي تطرح نصائح حول طرق عيش الحياة بأسلوب بسيط ومريح، وفقرة «أقوال»، وهي عبارة عن اقتباسات لأقوال كتّاب بارزين في شتى المجالات، وفقرة «أسامي» التي تتناول عادات تسمية المواليد حول العالم، بالإضافة إلى فقرة «حالة الطقس» التي تستعرض درجات الحرارة في دول الخليج العربي، وفقرة «سينما» مع جديد الأفلام السينمائية في الدور المحلية، وفقرة «طلّتك الصيفية» التي تستهدف كل ما يتعلق بإطلالات السيدات والرجال والأطفال خلال موسم الصيف.