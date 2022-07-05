الأربعاء 6 يوليو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا
«وارنر براذرز» ترحب بشخصيات «دي سي سوبر هيروز» المحبوبة
استقبال شخصيات جديدة من «دي سي سوبر هيروز» المحبوبة (من المصدر)
6 يوليو 2022 01:30

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت عالم وارنر براذرز أبوظبي، عن استقبال ثلاث شخصيات جديدة من شخصيات «دي سي سوبر هيروز» المحبوبة، حيث سترحب منطقة ميتروبوليس بكل من أكوامان، وميرا، وسوبرغيرل التي ستظهر للمرة الأولى مع ابتداء موسم «دي سي سوبر هيروز» الذي أطلقته المدينة الترفيهية خلال موسم الصيف، والذي سيتميز بالعديد من الفعاليات الاحتفالية وفرص اللقاء بشخصيات فريق الأبطال «جستس لييغ»، وغيرها من العروض والفعاليات الترفيهية العائلية المختلفة التي ستنشر أجواء الفرح والبهجة في أرجاء المدينة.
يتمكن الضيوف من التألق بأجمل الأوشحة الخاصة بشخصيات «دي سي سوبر هيروز»، والتقاط الصور التذكارية، والسير على خطى الأبطال الخارقين من خلال تعلم بعض الحيل من شخصيات ميتروبوليس النسائية مثل «وندرومان» و«بات غيرل»، التي انضمت مؤخراً إلى مجموعة شخصيات دي سي سوبر هيروز، كما يستمتع الضيوف بمشاهدة كل من «أكوامان» و«ميرا» اللذين سيعرضان قواهما الخارقة مع أقوى المؤثرات الخاصة.
وتوفر مدن ومرافق ياس الترفيهية كافة الإجراءات الاحترازية لضمان توفير تجارب ترفيهية آمنة للجميع، حيث يتعين على جميع الضيوف الدخول باستخدام نظام «المرور الأخضر» عبر تطبيق «الحصن الإماراتي».

وارنر براذرز
عالم وارنر براذرز أبوظبي
وارنر براذرز أبوظبي
أبوظبي
الإمارات
سوبر هيروز
آخر الأخبار
طاهٍ في مطبخي!
دنيا
طاهٍ في مطبخي!
16 يونيو 2022
منازل غمرتها الفيضانات بجوار جسر وندسور القديم على طول نهر هاوكيسبيري الفائض في ضاحية وندسور شمال غرب سيدني
عربي ودولي
آلاف الأستراليين يفرون من بيوتهم بسبب الفيضانات
اليوم 13:45
بلدية العين تصدر تحذيراً جوياً
الإمارات
بلدية العين تصدر تحذيراً جوياً
اليوم 13:45
حاكم أم القيوين
الإمارات
حاكم أم القيوين يأمر بالإفراج عن عدد من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية بمناسبة عيد الأضحى
اليوم 13:25
درب التبانة
الإمارات
"الإمارات للفلك": نهر المجرة يظهر في سماء الإمارات
اليوم 13:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©