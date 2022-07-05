«وارنر براذرز» ترحب بشخصيات «دي سي سوبر هيروز» المحبوبة

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت عالم وارنر براذرز أبوظبي، عن استقبال ثلاث شخصيات جديدة من شخصيات «دي سي سوبر هيروز» المحبوبة، حيث سترحب منطقة ميتروبوليس بكل من أكوامان، وميرا، وسوبرغيرل التي ستظهر للمرة الأولى مع ابتداء موسم «دي سي سوبر هيروز» الذي أطلقته المدينة الترفيهية خلال موسم الصيف، والذي سيتميز بالعديد من الفعاليات الاحتفالية وفرص اللقاء بشخصيات فريق الأبطال «جستس لييغ»، وغيرها من العروض والفعاليات الترفيهية العائلية المختلفة التي ستنشر أجواء الفرح والبهجة في أرجاء المدينة.

يتمكن الضيوف من التألق بأجمل الأوشحة الخاصة بشخصيات «دي سي سوبر هيروز»، والتقاط الصور التذكارية، والسير على خطى الأبطال الخارقين من خلال تعلم بعض الحيل من شخصيات ميتروبوليس النسائية مثل «وندرومان» و«بات غيرل»، التي انضمت مؤخراً إلى مجموعة شخصيات دي سي سوبر هيروز، كما يستمتع الضيوف بمشاهدة كل من «أكوامان» و«ميرا» اللذين سيعرضان قواهما الخارقة مع أقوى المؤثرات الخاصة.

وتوفر مدن ومرافق ياس الترفيهية كافة الإجراءات الاحترازية لضمان توفير تجارب ترفيهية آمنة للجميع، حيث يتعين على جميع الضيوف الدخول باستخدام نظام «المرور الأخضر» عبر تطبيق «الحصن الإماراتي».