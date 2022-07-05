«أمنية».. تحقق أحلام الطفل عبد العزيز

دبي (الاتحاد)

حقّقت مؤسسة «تحقيق أمنية» حلم الطفل عبد العزيز (7 سنوات)، في قضاء أروع الأوقات مع أفراد أسرته، بالتعاون مع منتجع أتلانتس النخلة بدبي.

قال هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية»: «نظراً لرحلة العلاج الطويلة، كان عبد العزيز يتمنى قضاء عطلة مُميّزة مع عائلته في منتجع أتلانتس النخلة الذي طالما حلم بزيارته، والاستمتاع مع إخوته بالأنشطة الترفيهية والمغامرات الرائعة التي يوفّرها مثل: لعب البولينغ، اللعب في مدينة أكوافنتشر المائية، زيارة حوض ذا لوست تشامبرز، وفرصة السباحة مع الدلافين».

وتوجّه الزبيدي بالشكر إلى منتجع أتلانتس النخلة على استضافة عبد العزيز وأفراد أسرته، وتوفيرهم باقة مُتكاملة شملت الإقامة لمدة ليلتين وكافة الوجبات والأنشطة الترفيهية، مُشيداً بحرصهم على الوفاء بمسؤوليتهم الاجتماعية تجاه مجتمع الإمارات، ونشر السعادة في قلوب الأطفال المرضى مع عائلاتهم.

وأشاد الزبيدي بالجهود الكبيرة التي يبذلها القائمون على منتجع أتلانتس النخلة لدعم جهود مؤسسة تحقيق أمنية في تنفيذ رسالتها الإنسانية النبيلة، مُثمّناً الشراكة طويلة الأمد مع المنتجع على مدار السنوات الماضية، والتي حرص خلالها المنتجع على ردّ الجميل للمجتمع والمساهمة في تحقيق أمنيات الأطفال المُصابين بأمراض خطيرة تُهدّد حياتهم، مؤكداً حرص المؤسسة على إقامة المزيد من الشراكات المُثمرة التي تزرع السعادة والأمل في النفوس.

من جانبه، شكر الطفل عبد العزيز مؤسسة تحقيق أمنية والقائمين على منتجع أتلانتس النخلة، وقال: «كانت زيارة أتلانتس النخلة ومُشاهدة مرافقه الفخمة والاستمتاع بأنشطته الترفيهية الفريدة حلماً شبه مُستحيل، وأحسست بأنني شخصية مُهمّة ومُميّزة، واستمتعت لأول مرة منذ زمن بعيد بقضاء وقت رائع مع كافة أفراد أسرتي».