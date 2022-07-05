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هدايا المشاهير لأطفالهم.. فخامة وغرابة
هدايا المشاهير لأطفالهم.. فخامة وغرابة
6 يوليو 2022 01:32

ترجمة: عزة يوسف

تتميز هدايا المشاهير لأطفالهم بالرفاهية، لكن قد تكون أكثر غرابة وشديدة البذخ، حسبما ذكر موقع «Mama Mia» المعني بشؤون المرأة والمشاهير، لبعض الهدايا الأكثر سخاءً والتي منحها النجوم لأبنائهم، ومن بينهم:

- كارداشيان وويست:
في عام 2019، اشترت نجمة تليفزيون الواقع الأميركية كيم كارداشيان وزوجها كاني ويست سترة مخملية من مجموعة مايكل جاكسون كهدية لابنتهما نورث، البالغة من العمر حالياً ثمانية أعوام، مقابل 65 ألفاً و625 دولاراً، والتي ارتداها جاكسون عام 1997 أثناء الاحتفال بعيد ميلاد صديقته إليزابيث تايلور.

- واين:
أنفق مغني الراب الأميركي ليل واين ما يقرب من 500 ألف دولار أميركي في عيد ميلاد ابنته ريجينا، والذي تضمن بعض العروض الخاصة والملابس المرصعة بالنجوم، وكان أبرز ما يميزه حصول الابنة البالغة 16 عاماً على سيارتين فارهتين، رغم أنه لا يسمح بالقيادة في هذا العمر.
- بيكهام وفيكتوريا:
في عيد ميلاد «هاربر» ابنة لاعب كرة القدم الإنجليزي الشهير ديفيد بيكهام وزوجته فيكتوريا المغنية وعارضة الأزياء المعروفة، أهداها والداها لوحة فنية باهظة الثمن من الفن الإنجليزي المعاصر بلغت تكلفتها حوالي 600 ألف جنيه إسترليني ويبلغ طولها سبعة أقدام، وتشتهر عائلة بيكهام بحبها للوحات المميزة، حيث تمتلك لوحات تقدر قيمتها بأكثر من 30 مليون جنيه إسترليني. 

- كايلي:
اشترت نجمة وسائل التواصل الأميركية كايلي، خاتمين متشابهين من الألماس لها ولابنتها ستورمي، الأول بـ350 ألف دولار والآخر بـ35 ألف دولار، والغريب في الأمر أن ذلك كان بمناسبة عيد ميلاد الطفلة الثالث.

- جيبسون:
في عام 2015، عندما بلغت ابنة الممثل والمطرب الأميركي تيريز جيبسون الثامنة من عمرها، أهداها جزيرة خاصة تدعى «جزيرة الحب» أثناء ترويجه لفيلم «السرعة والغضب»، ولا زالت تلك الهدية هي الأغرب والأكثر تكلفة، حيث تتراوح أسعار الجزر من 100 ألف إلى 16 مليون دولار أميركي.

هدايا المشاهير
ديفيد بيكهام
كيم كارداشيان
كاني ويست
فيكتوريا بيكهام
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