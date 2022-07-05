«ناشونال اكواريوم أبوظبي» يفتتح ألعاب الأطفال «بيلا وريو»

أبوظبي (الاتحاد)



كشف «ناشونال اكواريوم»، أكبر حوض للأحياء المائية في منطقة الشرق الأوسط، عن افتتاح منطقة الألعاب «بيلا وريو» التفاعلية للأطفال المجهّزة بأحدث الوسائل التقنية، وتستمد منطقة الألعاب الجديدة اسمها من «بيلا» و«ريو»، الببغاوين من نوع المكاو الياقوتي في «ناشونال اكواريوم»، وتم تصميمها بهدف تعزيز تجربة الضيوف من جميع الأعمار، حيث توفر الوجهة، التي افتتحت أبوابها رسمياً في منطقة الغابة المغمورة، دخولاً مجانياً لجميع الضيوف.

تفتح منطقة «بيلا وريو» أبوابها بالتزامن مع بداية العطلة الصيفية لتشكل وجهة الترفيه المثالية للأطفال، حيث تتيح لهم استكشاف العديد من الألعاب الممتعة والمعلومات المفيدة والطريفة عن الحيوانات والغابات المطرية، وقد حرصت الوجهة على اختيار الألعاب الموجودة في المنطقة بعناية بحيث تقدّم المتعة والفائدة، بما ينسجم مع التزام «ناشونال اكواريوم» الدائم بإثراء القاعدة المعرفية لأطفال الجيل الجديد.

وتضمن منطقة الأطفال الجديدة حصول الأحبة الصغار على تجربة رائعة، حيث توفر لهم مجموعةً من الأنشطة الترفيهية والتفاعلية، مثل تلوين رسومات الحيوانات المفضلة لديهم بطريقة مبتكرة ومشاهدتها على شكل رسومات كرتونية متحركة على الشاشة، كما تتيح لهم المشاركة في هذه العروض لزيادة معلوماتهم حول الكائنات الموجودة في منطقة الغابة المغمورة، مثل ببغاوات المكاو الياقوتي وآكلات النمل والورل والكابيبارا وغيرها الكثير، من خلال التفاعل المباشر مع رسوماتهم الإبداعية.وتشكّل المنطقة الجديدة واحدةً من عدة أقسام أخرى في الوجهة تقدّم تجارب تفاعلية للأطفال باستخدام التقنيات الحديثة، مثل عرض رسوماتهم الخاصة للبراكين بتقنية خرائط الفيديو ومشاهدة كائنات البلانكتون والتفاعل معها عن قرب ولقاء خالد، غوّاص اللؤلؤ في «ناشونال اكواريوم»، واختبار لعبة العصر الجليدي التفاعلية والتعلم باستخدام شاشات اللمس والدليل الإرشادي المتوفر بأكثر من 4 لغات مختلفة، بالإضافة إلى تجربة تشكيل أسطح الجدران ثلاثية الأبعاد.

ومن جانبه، قال بول هاميلتون، المدير العام لدى «ناشونال اكواريوم»: «نسعى في «ناشونال اكواريوم» إلى تطوير تجاربنا بشكلٍ دائم وتوفير طرق جديدة وممتعة لتثقيف ضيوفنا من الأطفال حول تفاصيل الحياة اليومية في حوض الأحياء المائية، حيث تحقق منطقة «بيلا وريو» هذا الهدف من خلال توفير تجارب تفاعلية مبتكرة، ولطالما شكّل «ناشونال اكواريوم» الوجهة المثالية للعائلات، حيث يتيح لجميع أفراد الأسرة الاستمتاع بأجواء المرح والتعلم والاستكشاف، وكلنا ثقة بأن إطلاق المنطقة الجديدة للألعاب سيساهم في استكمال مسيرة نجاحنا باعتبارها مركزاً فريداً لأنشطة التعلم والترفيه».

ويحتضن «ناشونال اكواريوم» 46 ألف نوع من الحيوانات موزعة على 10 مناطق، وتسلّط منطقة الغابة المغمورة، التي تضم منطقة ألعاب «بيلا وريو»، الضوء على أهمية الدور الذي تؤديه الغابات المطرية في ضمان استمرار التوازن البيئي، كما تضم هذه المنطقة ما يزيد على 8000 نوع من كائنات الغابات المطرية، بما فيها الطيور الرائعة التي تحلّق بحرية في سماء المنطقة دون الاقتراب من الضيوف، وأفعى ضخمة بوزن 115 كيلوجراماً، إلى جانب بيلا وريو، الببغاوين من نوع المكاو الياقوتي والمميزين بألوانهما الجذابة.