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انطلاق «الفنون الموسيقية الأول» في عمّان
انطلاق «الفنون الموسيقية الأول» في عمّان
5 يوليو 2022 18:05

عمان (الاتحاد)

انطلقت فعاليات الدورة الأولى من «مهرجان الفنون الموسيقية» الذي تنظمه جمعية الفنون الموسيقية لثلاثة أيام في حديقة المتحف الوطني باللويبدة، أمس الأول،  تحت شعار «ليلة حلم».
جاء الحفل الذي رعته وزيرة الثقافة هيفاء النجار، في قالب جديد من حيث الشكل والمضمون، حيث قدمت الجمعية محاكاة لأنماط وأنواع الموسيقى الأردنية المختلفة، عبر معزوفات ولوحات فلكلورية تعكس التنوع الثري الذي يحتويه الفن الأردني، من خلال أركان منتقاه توزعت في حديقة المتحف.
وحضر الحفل امين عام وزارة الثقافة هزاع البراري، والنائبان نصار القيسي ومصطفى ياغي ونقيب الفنانين الأردنيين محمد يوسف العبادي ورئيسة اللجنة العليا لجمعية الفنون الموسيقية ريم بدران، ونخبة من الفنانين والمثقفين والإعلاميين.
وأثنت الوزيرة النجار في كلمتها، على التنوع الفني والموسيقي الذي يقدمه المهرجان، مؤكدة تطلعها لأن يمضي قدما في دوراته المقبلة في التعريف بالمنجز الموسيقي الأردني محلياً وعربياً.
وكرّم المهرجان أربعة موسيقيين ساهموا في تأسيس الموسيقى الأردنية، وهم: غازي الشرقاوي، والياس فزع، ومحمد عثمان صديق، ورضوان المغربي، كما عُرض في الحفل فيلم توثيقي عن المكرمين يروي سيرتهم وما قدموه خلال مشوارهم الفني، فضلا عن فيلم يحكي سيرة نجوم الموسيقى الأردنية الذين رحلوا عن عالمنا وساهموا في التعريف بالفن الأردني.
كما تضمن حفل الافتتاح رسائل مصورة داعمة لفكرة المهرجان ورسالته، قدمها فنانون أردنيون مغتربون، بالاضافة الى الفنان اللبناني وائل جسار والفنانة العراقية أصيل هميم، فيما اختتم الفنان رامي شفيق حفل الافتتاح بوصلة طربية.
وتضمن برنامج اليوم الثاني من المهرجان، عزفاً لفرقة الأوتار الذهبية الموسيقية، وفرقة ماريمبلا وفرقة إنستروفوكال، والفنان طارق الجندي.
وتختتم فعاليات المهرجان اليوم، بعرض للفنان موسى فزع على البيانو، وخالد توفيق ومجموعته، ونتالي سنجيان وريتا أبو كريم، وفرقة جمعية الفنون الموسيقية.
يذكر أن جمعية الفنون الموسيقية تأسست عام 2019 على يد مجموعة من الموسيقيين الأردنيين، بهدف إيجاد تجمع موسيقي فني يمارس من خلاله الفنانون الأردنيون عملهم الموسيقي، ويحافظون على هويتهم الإبداعية وحضورهم الإنساني.

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