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«محطات»... ومضات ملهمة من مدرسة الحياة
«محطات»... ومضات ملهمة من مدرسة الحياة
5 يوليو 2022 17:59

 يتوقف برنامج «محطات» الذي يعرض على قناة الشرقية من كلباء، عند دروس ملهمة من مدرسة الحياة، التي تخرج فيها عدد من رواد أبناء المنطقة، حيث تتصفح الإعلامية عائشة الأنصاري معهم تداعيات الذاكرة، مضيئة على سنوات النشأة والطفولة، متجولة معهم ما بين مقاعد الدراسة وسكينة الأسرة، ثم تحديات العمل والوظيفة، وصولاً إلى عوامل النجاح التي تجاوزوا من خلالها كافة العقبات لتحقيق الإنجازات الرائعة التي انعكست على حياتهم أولاً ثم الآخرين.

ويستضيف البرنامج الأسبوعي مجموعة من الشخصيات المبدعة من مختلف القطاعات الحياتية والمهنية، من معلمين وخبراء تربويين، وأطباء، ورياضيين، ومديري إدارات حققوا نجاحات نوعية، ويستعرض مسيرة حياتهم وإنجازاتهم، كما يضيء على تجاربهم من منظور الآخرين، حيث يحاور بعض الأشخاص المقربين منهم، ويستعرض أمامهم مواد أرشيفية راسخة في أذهانهم، لتعود بهم إلى أيام حفرت في الذاكرة، وكان لها بريقها وتأثيرها في مسيرتهم الحافلة.

ومن الشخصيات التي استضافها البرنامج، أيمن عثمان الباروت، والدكتور هاشم الزعابي، والدكتورة صفاء النقبي، وفاطمة علاي النقبي، وعلي بو هندي، واللاعب سيف سلطان المحرزي، وخالد خميس أبو سهم، وغيرهم.

برنامج «محطات» يعرض على قناة الشرقية من كلباء أسبوعياً كل أربعاء، كما يمكن مشاهدته من خلال منصة «مرايا»، التي أطلقتها هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون لفتح المجال أمام الجمهور للوصول إلى أضخم وأحدث الإنتاجات التي تعرضها قنواتها وإذاعاتها طوال العام.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الشارقة
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