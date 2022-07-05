الأربعاء 6 يوليو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا
إطلاق أول سيارة كهربائية في العالم تعمل لأشهر دون الحاجة لشحنها
إطلاق أول سيارة كهربائية في العالم تعمل لأشهر دون الحاجة لشحنها
5 يوليو 2022 13:45

كشفت شركة Lightyear الهولندية مؤخرا عن سيارة كهربائية مميزة يمكنها العمل بشكل كامل معتمدة على الطاقة الشمسية.

وأشار الخبراء في الشركة إلى أن العمل على تطوير سيارة Lightyear 0 استغرق 6 سنوات تقريبا، وأن السيارة باتت متاحة حاليا للطلب، وستطرح بشكل رسمي خريف العام الجاري بسعر 250 ألف يورو.

وتمكن مصممو هذه السيارة  من دمج 5 أمتار مربعة من ألواح الطاقة الشمسية في عناصر هيكلها الخارجي، ما يمكن من شحن بطاريات المركبة لتسير لمسافة 70 كيلومترا كل يوم تقريبا، كما يمكن شحن بطارياتها عبر شواحن منزلية، ويمكن شحنها في محطات كهربائية خاصة أيضا فكل ساعة شحن في هذه المحطات تمكن السيارة من قطع 35 كلم إضافية، أما الشحن الكامل للبطارية فيمكن السيارة من قطع مسافة 520 كلم.

وللتقليل من مقاومة الهواء وتوفير استهلاق الطاقة حصلت هذه السيارة على هيكل شديد الانسيابية، كما تم تصميم قبضات الأبواب فيها  لتكون مخفية في الهيكل وتخرج منه عند الحاجة لاستعمالها، كما استبدلت المرايا الجانبية في المركبة بكاميرات تظهر جانبي الطريق للسائق عبر شاشات داخل المقصورة.

ويمكن للسيارة الجديدة التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا خلال 10 ثوان تقريبا، والوصول إلى سرعة 160 كلم/سا، أما قمرتها فجهزت بأحدث التقنيات، وحصلت واجهة القيادة فيها على شاشة لمسية متطورة بمقاس 10.1 بوصة وتعمل مع نظام Android Automotive.

المصدر: وكالات
هولندا
السيارات الكهربائية
آخر الأخبار
طاهٍ في مطبخي!
دنيا
طاهٍ في مطبخي!
16 يونيو 2022
منازل غمرتها الفيضانات بجوار جسر وندسور القديم على طول نهر هاوكيسبيري الفائض في ضاحية وندسور شمال غرب سيدني
عربي ودولي
آلاف الأستراليين يفرون من بيوتهم بسبب الفيضانات
اليوم 13:45
بلدية العين تصدر تحذيراً جوياً
الإمارات
بلدية العين تصدر تحذيراً جوياً
اليوم 13:45
حاكم أم القيوين
الإمارات
حاكم أم القيوين يأمر بالإفراج عن عدد من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية بمناسبة عيد الأضحى
اليوم 13:25
درب التبانة
الإمارات
"الإمارات للفلك": نهر المجرة يظهر في سماء الإمارات
اليوم 13:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©