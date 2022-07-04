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إيطاليا تعلن حالة طوارئ ومساعدات بسبب الجفاف
جفاف مجرى نهر "بو" في إيطاليا
4 يوليو 2022 23:51

أعلنت إيطاليا، اليوم الاثنين، حالة الطوارئ في خمس مناطق في شمال البلاد، إضافة إلى تمويل عاجل على خلفية موجة جفاف تزداد سوءاً اجتاحت وادي "بو" في الأسابيع الأخيرة.
وأقرّت الحكومة حالة الطوارئ في خمس مناطق هي فريولي-رومانيا وفرويلي-فينيسيا جوليا ولومبارديا وبيدمونت وفينيتو، حتى 31 ديسمبر المقبل، وفق بيان الحكومة.
وأعلنت الحكومة أيضاً تخصيص مبلغ قدره 36.5 مليون يورو (39.5 مليون دولار أميركي) لمساعدة المتضررين.
تعاني العديد من دول العالم من الجفاف وارتفاع كبير لدرات الحرارة، بينما تعاني مناطق أخرى أعاصير وفيضانات وأمطار غزيرة شردت الملايين.
ويعزو العديد من الخبراء أحوال الطقس المتقلبة والشديدة هذه إلى التغير المناخي الناجم عن الأنشطة البشرية.

المصدر: آ ف ب
الجفاف
حالة طوارئ
إيطاليا
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