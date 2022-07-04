فحص يحدد جميع متحورات «كورونا» بسرعة

قال باحثون في الولايات المتحدة، إن اختباراً طوروه يستطيع تحديد جميع المتغيرات الحالية من فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19، بسرعة وبدقة في غضون ساعات.

في العام الماضي، طور عالم الأمراض جيفري سوريل وزملاؤه الفحص CoVarScan.

والآن، وبعد اختبار هذا الفحص على آلاف العينات من مرضى كورونا في الولايات المتحدة، أفاد الفريق، في دراسة جديدة، نشرت في مجلة "Clinical Chemistry"، أن اختبارهم دقيق مثل الطرق الأخرى المستخدمة لتشخيص «كوفيد-19» بل وبإمكانه أيضاً التمييز بنجاح بين جميع المتحورات والسلالات الفرعية الحالية من فيروس سارس-كوف-2 في غضون ساعات.

قال الدكتور جيفري سوريل، أستاذ مساعد في علم الأمراض وكبير مؤلفي الدراسة "باستخدام هذا الاختبار، يمكننا تحديد المحورات بسرعة كبيرة في المجتمع وما إذا كان قد ظهر متحور جديد".

ساعدت نتائج الاختبار في مركز الجينوم البشري في "جامعة تكساس ساوث ويسترن"، حيث أجريت الدراسة، مسؤولي الصحة العامة على تتبع انتشار كوفيد-19 في شمال تكساس واتخاذ قرارات سياسية بناءً على انتشار المتحورات. استخدم الأطباء النتائج أيضًا لاختيار أجسام مضادة وحيدة النسيلة تكون أكثر فاعلية ضد سلالات معينة تصيب المرضى المصابين بأمراض خطيرة.

توجد اختبارات أخرى للكشف عن كورونا. لكن العديد من الباحثين قلقون من أن تلك الاختبارات ليست دقيقة في اكتشاف بعض السلالات.

لتحديد أي متغير من كورونا لدى المريض، يجب على العلماء عادةً استخدام تسلسل الجينوم الكامل، والذي يستغرق وقتًا طويلاً ومكلفًا، ويعتمد على معدات وتحليلات متطورة لتوضيح تسلسل الحمض النووي الريبي بالكامل الموجود في الفيروسات.

في أوائل عام 2021، طور الدكتور سوريل وزملاؤه في "جامعة تكساس ساوث ويسترن" اختبارهم الخاص بعد ملاحظة عدم دقة الاختبارات في اكتشاف المتحورات الناشئة من الفيروس.

لاختبار مدى كفاءة عمل اختبار CoVarScan الذي طوروه، أجرى فريق الدكتور سوريل الاختبار على أكثر من 4000 عينة من مسحة الأنف إيجابية بكوفيد-19، جمعت في الجامعة من أبريل 2021 إلى فبراير 2022، من المرضى الذين يعانون من أعراض أو لا يعانون منها.

تم التحقق من صحة الاختبارات باستخدام تسلسل الجينوم الكامل المعياري الذهبي، واستخدم الأطباء النتائج لاختيار العلاجات لبعض مرضى كوفيد المصابين بأمراض خطيرة.

تبين أن اختبار CoVarScan تمكن من تحديد وتمييز متحورات Delta وMu وLambda وOmicron من الفيروس، بما في ذلك سلالة "بي أيه. 2 (BA.2)" الفرعية من أوميكرون.

قال الدكتور سوريل "النقد الشائع لهذا النوع من الاختبارات هو أنه يتطلب تعديلًا ثابتًا للمتغيرات الجديدة، لكن هذا الاختبار (CoVarScan) لم يحتج إلى أي تعديل في أكثر من عام. ولا يزال يؤدي أداءً جيداً للغاية"، مضيفاً "في المستقبل، إذا احتجنا إلى تعديله، يمكننا بسهولة إضافة ما يصل إلى 20 أو 30 نقطة ساخنة إضافية للاختبار".

يخطط الدكتور سوريل لمواصلة تطوير اختباره CoVarScan ليصبح اختباراً تجارياً وقدم لهذا الغرض طلب براءة اختراع معلقة في انتظار نتائج هذا البحث.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي