«أبوظبي للإعلام» ترسّخ ريادتها في صناعة المحتوى الإبداعي

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

رسخت «أبوظبي للإعلام» مكانتها الريادية في صناعة المحتوى الإبداعي والإعلامي على مستوى المنطقة، بعد حصدها مؤخراً 10 جوائز ضمن فئات جوائز الدورة الـ15 لمهرجان «الخليج للإذاعة والتلفزيون»، الذي استضافته مملكة البحرين، من أصل 18 جائزة فازت بها المؤسسات الإماراتية الإعلامية الوطنية ضمن فعاليات المهرجان، في مشهد يؤكد تميز «أبوظبي للإعلام» في إنتاج وتنفيذ محتوى تفاعلي وترفيهي وتثقيفي هادف، بأعلى المستويات الفنية والتي تلبي تطلعات الجمهور المحلي والعربي.

بعد منافسة قوية من مختلف القنوات الإذاعية والتلفزيونية على المستويين المحلي والإقليمي، حظيت «أبوظبي للإعلام» بـ 7 جوائز ذهبية لكل من برنامج «كيف المعنوية» عن فئة البرامج الثقافية (الهوية الخليجية)، و«أعزّ الناس» عن فئة البرامج الوثائقية، وبرنامج «واعي» عن فئة البرامج الحوارية، وبرنامج «عُمر جديد» عن فئة البرامج التوعوية، وبرنامج «قلبي اطمأن» ومسلسل «الزقوم». كما حصدت شبكة أبوظبي الإذاعية أيضاً الجائزة الذهبية عن «إذاعة أبوظبي أف أم» عن فئة الفواصل بـ«خلك في بيتك»، و3 جوائز فضية، لكل من برنامج «دبل كليك» عن فئة برامج المنوعات، ومسلسل «بنات مسعود» عن فئة الدراما الكوميدية، وعلى صعيد البرامج الرياضية التي تبث عبر إذاعة «إمارات أف أم» فاز برنامج «هاتريك».

بصمة نوعية

وحول التميز الذي حققته «أبوظبي للإعلام»، أكد يعقوب الروسي، مدير إدارة المحطات العربية بالإنابة - شبكة أبوظبي الإذاعية، أن «أبوظبي للإعلام» تمكنت من وضع بصمة قوية ونوعية في تنفيذ البرامج والمواد الإعلامية والدرامية، وقال: حقق الإعلام الإماراتي، إنجازاً خليجياً مهماً يضاف إلى جملة الإنجازات التي حققها أخيراً، وكان أحدثها حصول عدد كبير من البرامج والمواد الدرامية على جوائز مهمة في مهرجان «الخليج للإذاعة والتلفزيون»، حيث حصدت شبكة أبوظبي الإذاعية التابعة لـ«أبوظبي للإعلام» جائزة ذهبية للبرنامج التوعوي «سيمي دراما» لسعيد سالم وعيسى كايد وأحمد صالح، وإخراج وليد سراب، وفضيتين لبرنامج المنوعات «دبل كليك» إعداد وتقديم ريان حسن، وإخراج وليد سراب، والبرنامج الرياضي «هاتريك» إعداد وتقديم محمد بو تركي بالمشاركة مع عصام زياد ومهدي بن عبيد، وإخراج ثروت مصطفى.

وأضاف: مما لا شك أن أي جهة تشارك في أي مهرجان تتطلع أن تصعد منصات التكريم واستلام الجوائز، ونجحت «أبوظبي للإعلام» في أن تنافس أفضل وأهم المنصات الإعلامية، وتتربع على عرش حصد الجوائز، لما تقدمه من أعمال درامية مميزة وتفرد في نوعية البرامج التلفزيونية والإذاعية، مهدياً هذا التتويج والإنجاز الكبير إلى الإمارات، وكل منتسبي «أبوظبي للإعلام».

البطيح ويعقوب الروسي يتسلمان جائزة «دبل كليك»

دراما هادفة

من ناحيته، أعرب المنتج والممثل حبيب غلوم عن سعادته بالتميز الذي حققته «أبوظبي للإعلام»، وحصدها نصيب الأسد من جوائز مهرجان «الخليج للإذاعة والتلفزيون»، وحصول مسلسل «الزقوم» الذي عرض في رمضان الماضي على «قناة أبوظبي»، على الجائزة الذهبية، مؤكداً أن «أبوظبي للإعلام» تسعى باستمرار إلى دعم المشهد الدرامي المحلي والعربي، بتوجهاتها المجتمعية في تقديم محتوى ترفيهي هادف وراقٍ، وتضع في أولوياتها تعزيز صناعة الدراما باعتبارها أولوية إعلامية ومسؤولية تتبناها عبر دعم العمل الفني وتذليل التحديات للخروج بأعمال يمكنها المنافسة، والتي ترتقي إلى تطلعات المشاهدين في جميع أنحاء الوطن العربي، وتلبية احتياجات الجمهور وأذواقهم على اختلافها.

وأعرب غلوم عن فخره بحصد «الزقوم» هذه الجائزة المرموقة، خصوصاً أنه عمل مختلف ورصين فكرياً وفنياً، ويحوي قضايا مجتمعية مهمة ذات مضمون ورسالة هادفة، إلى جانب مشاركة نخبة من صناع الدراما من الإمارات والبحرين، الذين تعاونوا سوياً من أجل تنفيذ عمل فني يرقى بمستوى المشاهد، وأتت هذه الجائزة تتويجاً للتعب والجهد المبذول من فريق عمله، أبرزهم من الفنانين سعد الفرج وهيفاء حسين وفاطمة الحوسني وعلي جمال، والكاتب المبدع إسماعيل عبد الله والمخرج المتميز أحمد المقلة، الذين اجتمعوا لتقديم ملحمة اجتماعية كلاسيكية عنوانها «الإبداع».

علاقة وطيدة

وأعرب المنتج سلطان النيادي عن سعادته بفوز مسلسله «بنات مسعود» الذي لعب بطولته جمال الردهان، وخليل الرميثي، ومنصور الفيلي، وخالد مظفر، وشيماء سبت، وتولى تأليفه يوسف إبراهيم وأخرجه عمر إبراهيم، بالجائزة الفضية، ضمن الجوائز التي حصدتها «أبوظبي للإعلام»، منتِجة العمل، في مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون في دورته الـ 15، وعُرض على «قناة الإمارات» في رمضان 2021، مؤكداً أن النص الجيد والإنتاج المتميز والاختيار الموفّق للمؤلف والمخرج والممثلين، عناصر أساسية لنجاح العمل الدرامي، وهذا ما تحققه «أبوظبي للإعلام» في إنتاجاتها المتميزة والهادفة، مثمناً العلاقة الوطيدة التي تجمعه بـ«أبوظبي للإعلام» منذ تأسيسه «ظبيان للإنتاج الفني»، وقال: قدمت بالتعاون مع «أبوظبي للإعلام» عدداً من المسلسلات التي نالت صدى وانتشاراً كبيرين، ويرجع النجاح المشترك والمثمر إلى الاهتمام البالغ الذي يوليه مسؤولو شبكة تلفزيون أبوظبي، بالحضور القوي للدراما المحلية والخليجية والمشتركة، وتوفير كل التسهيلات لإنتاج أعمال ترقى بالمستوى، إلى جانب الاهتمام بأدق التفاصيل والمتابعة الحثيثة خلال فترة إنجاز الأعمال.

ملصق مسلسل «الزقوم»

البطيح: محتوى نوعي

بمناسبة حصد «أبوظبي للإعلام» 10 جوائز في الدورة الـ15 من مهرجان «الخليج للإذاعة والتلفزيون»، قال عبد الرحيم البطيح النعيمي، مدير عام «أبوظبي للإعلام» بالإنابة: إن الفوز بهذه الجوائز المرموقة يؤكد مواصلة «أبوظبي للإعلام» ومنصاتها مسيرتها المهنية التي نجحت من خلالها في ترسيخ ريادتها للقطاع الإعلامي على مستوى الدولة والمنطقة، وقدرتها على أن تكون لاعباً يسلط الضوء على الوعي بالهوية الخليجية لما تشهده صناعة الإعلام والدراما والفنون والترفيه في دول المنطقة.

وأضاف، أن «أبوظبي للإعلام» تواصل التركيز على إنتاج وتطوير وتوزيع محتوى هادف ومبتكر يلبي تطلعات الجمهور المحلي والعربي على مستوى مختلف المجالات الإخبارية والترفيهية والرياضية والثقافية، وهذا التتويج هو المرادف للعمل المنظم والرؤية الاستراتيجية التي تتمتع بمستهدفات ومحاور وضعت اهتمامات الجمهور وتفضيلاتهم على رأس أولوياتها، ويترجم لغة التميز في مواكبة التطورات والتغيرات النوعية للقطاع الإعلامي في المرحلة الراهنة.