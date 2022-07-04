علي الحجار.. يشدو لبليغ حمدي

سعيد ياسين (القاهرة)

يستعد المطرب علي الحجار لتسجيل أغنية وطنية جديدة كتب كلماتها ولحنها الموسيقار الراحل بليغ حمدي، وظلت حبيسة الأدراج منذ وفاته في سبتمبر 1993.

ويحرص فريق عمل الأغنية على إخراجها في أجمل وأبهى صورة تليق بالراحل بليغ حمدي، وأنها لن تقل جمالاً عن رائعته التي لحنها في حب الوطن وشدت بها شادية وحملت عنوان «يا حبيبتي يا مصر» من كلمات الشاعر محمد حمزة، حيث تتغنى الكلمات في عشق وجمال مصر وترابها.

وتشير الدلائل إلى أن بليغ كتبها ولحنها في سنوات وجوده في الغربة في باريس في الفترة من 1986 وحتى 1990، معبراً من خلالها عن حنينه للوطن.

وكان تم الكشف عن الأغنية في 17 يونيو الماضي حين كتب مؤلف كتاب «بليغ حمدي سلطان الألحان» الكاتب أيمن الحكيم منشوراً على صفحته على «فيس بوك»، جاء فيه: تفضل المهندس أسامة فهمي ابن أخت الموسيقار الكبير بليغ حمدي، وأخبرني أنه عثر على أغنية جديدة من ألحان بليغ لم تظهر للنور، وأنه يرشح علي الحجار لغنائها ويراه الأنسب والأقرب لروحها، وأرسل لي اللحن بصوت بليغ على العود.

والأغنية طويلة يبلغ زمنها نحو 12 دقيقة وهى أغنية في حب مصر على طريقة بليغ وبكلماته، وأضاف: أما عن فرحة على الحجار بالأغنية وحماسه لها فكانت فوق ما توقعت، ويبدو أننا أمام حدث غنائي كبير.

وكان بليغ اكتشف الحجار في بداياته الفنية وقدمه للوسط الغنائي في أواخر السبعينيات من القرن الماضي، ولحن له أكثر من أغنية، منها أول أغنية له بعنوان «على قد ما حبينا»، ثم أتبعها بأغنيات «طب قولنا لما انت ناوي ع السفر» و«طاب العنب» و«أحبابنا من عشمهم» و«ما بلاش»، الى جانب تترات البداية والنهاية للمسلسل الشهير «بوابة الحلواني» والتي كتب كلماتها الشاعر سيد حجاب، ويقول مطلعها: «بندق ندق بوابة الحياة بالإيدين قومي، قومي افتحي لولادك الطيبين قومي، اللي بنى مصر، كان في الأصل حلواني، وعشان كدة مصر يا ولاد مصر يا ولاد حلوة الحلوات».

ويذكر أن الحجار طرح في 23 يونيو الماضي أغنية جديدة حملت عنوان «بطلة حكايتي» من كلمات طارق علي وألحان خالد داغر، علماً بأنه عاد لغناء تيترات المسلسلات الرمضانية بعد غياب سبعة أعوام في رمضان الماضي من خلال مسلسل «جزيرة غمام» لطارق لطفي ومي عز الدين ورياض الخولي ووفاء عامر وفتحي عبدالوهاب وأحمد أمين ومحمد جمعة ومحمود البزاوي، وتأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسين المنباوي.